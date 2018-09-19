Банки Украины получили доступ к кредитному реестру НБУ

Информация из реестра предоставляется банкам в режиме реального времени на безоплатной основе

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из своего кредитного реестра. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В кредитный реестр Нацбанка включена информация по должникам, условиям кредитных операций, выполнению обязательств по таким операциям и классу должников. Информация из реестра предоставляется банкам в режиме реального времени на безоплатной основе.

"Использование банками информации из кредитного реестра НБУ будет способствовать созданию условий для снижения уровня кредитного риска, формированию конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными, а также будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций. Все это, в свою очередь, обеспечивает положительное влияние на надежность и стабильность банковской системы", – объяснила директор департамента банковского надзора центробанка Наталья Дегтярева.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" вступил в силу 4 марта 2018 года.

Согласно этому закону, Нацбанк создал централизованный кредитный реестр, в котором аккумулируется информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым превышает 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

С 1 января 2019 банки будут обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки рисков кредитования.

Напомним, весной НБУ утвердил положение о механизме работы кредитного реестра. Согласно документу, банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предоставляют в кредитный реестр. С 1 января 2018 года минимальная зарплата составляет 3723 грн.

Нацбанк предоставляет банкам бесплатный доступ к кредитному реестру в режиме реального времени. При этом банк может получить информацию по своему должнику или по лицау, которое планирует получить кредит.

Кроме того, по заявке должника Нацбанк в течение пяти рабочих дней предоставляет ему информацию из реестра или сообщить о ее отсутствии. В случае несогласия с информацией в реестре должник может обратиться с заявлением о ее корректировке или удалении.

При этом информация по погашенным или приостановленным обязательствам изымается из реестра в течение 30 календарных дней.

К слову, создание кредитного реестра является одним из условий для получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). Согласно меморандуму с МВФ, еще в сентябре 2017 года все банки, в том числе и обанкротившиеся, должны вносить в реестр информацию о своих должниках.

Как известно, практика ведения кредитных реестров распространена как минимум в 14 странах еврозоны, где государственные кредитные реестры плодотворно работают одновременно с частными кредитными бюро. В частности, это такие страны, как Австрия, Болгария, Чехия, Румыния, Португалия.