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Банки усилят проверки: эксперты рассказали о новшествах для желающих взять кредит

26 июня, 08:33

Специалисты уверяют, что рядовым украинцам не нужно волноваться

Фото: Getty Images

Украинские банки выдаче кредитов должны будут тщательно проверять своих клиентов и учитывать данные из Кредитного реестра НБУ, а также все кредитные риски перед выдачей займов для граждан и бизнеса. Такие новшества предусматривает постановление Национального банка Украины (НБУ). Когда оно вступит в силу, банковские структуры уже не смогут полностью самостоятельно принимать решения о том, выдавать кредит или нет. 

Сайт "Сегодня" узнал у экспертов, как новое требование отразится на рядовых украинцах. Адвокат Алексей Панов отметил, что волноваться не стоит, а ответственно относиться к кредитам нужно и сейчас.

"Гражданам не придется подавать какие-либо дополнительные документы, кроме тех, которые обычно запрашиваются финансовыми учреждениями. Вместе с тем, с введением новых правил банки получат доступ к данным Кредитного реестра НБУ, смогут запрашивать и обмениваться информацией относительно кредитного рейтинга того или иного претендента. Т. е. данное нововведение коснется потребителей не напрямую, а скорее косвенно. Чтобы не попадать в группу риска и не получить отказ в будущем, гражданам нужно внимательно отнестись к выполнению своих обязательств по существующим кредитам в банках", – говорит Панов.

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Юристка Анастасия Князева добавляет, что банки будут оценивать риски невозврата кредита, учитывая информацию о дефолте должника в других банках; такая же процедура будет проведена в отношении юридических лиц.

"Банки будут более осторожно выдавать кредиты, и возможно, что дополнительные проверки заемщика увеличат вероятность возврата кредитов. Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года", – отметила Князева.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Банковские новшества: жертвам мошенников вернут деньги, а кредит будут выдавать более осторожно".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как мошенники охотятся на документы украинцев и берут на них кредиты:


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Тег кредит, НБУ, банки, проверки, кредиты, постановление, кредитование, требование

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Сегодня

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