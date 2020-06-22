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Банки в Украине не будут обслуживать нервных клиентов: подробности

22 июня, 14:44

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Регулятор опубликовал индикаторы для понимания рисков легализации доходов, полученных преступным путем

Национальный банк Украины, который недавно отчитался о достижениях за последние пять лет, позволил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов. Об этом идет речь в постановлении НБУ №65.

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Этот документ принят вместе с иными новациями по вопросам финансового мониторинга. Банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

При этом Нацбанк опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены такие индикаторы подозрительности финансовых операций:

  • клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность (характер деятельности);
  • не предоставляет информацию, нужную для надлежащей проверки, или предоставляет неполную или сомнительную информацию, которую трудно проверить;
  • невозможно связаться с клиентом по предоставленному им адресу или номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);
  • клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
  • клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
  • клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финмониторинга и внутренней системы финмониторинга банка;
  • клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;
  • клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то оснований;
  • клиент предлагает деньги, подарки или другой вид благодарности работнику банка за проведение финансовой операции необычным или подозрительным способом;
  • счетами нескольких клиентов, между которыми нет логично объяснимых взаимосвязей, управляет один и тот же представитель;
  • подавая заявку на получение платежной карточки по почте, клиент отмечает адрес, который неизвестен банку;
  • клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного работника банка и тому подобное.

Напомним, весной в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Этот документ, в частности, вводит новые требования к плательщикам.

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Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс. гривен. То есть, например, пополнять карты наличными через терминал самообслуживания можно будет только в рамках этого ограничения.

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НБУ мошенничество банки требования отмывание денег легализация переводы банковские карты

Источник: Сегодня

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