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Банки выработают правила льготного пользования кредитами

20 марта, 13:23

Виктория Подолянец

После завершения карантина кредитные каникулы действовать перестанут

Национальный банк Украины в ближайшие дни финализирует правила льготного пользования кредитами для заемщиков на период карантина. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"В течение ближайших дней мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться абсолютно всех заемщиков – больших компаний, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и физических лиц", – сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что на период карантина необходимы кредитные каникулы, чтобы дать возможность бизнесу выстоять.

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В то же время, она отметила, что льготный режим будет временным, и после заемщики вернутся к обычным условиям погашения долга.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк разрешил банкам на период введенного в Украине карантина предоставлять клиентам льготные условия по обслуживанию кредитов. Речь идет о тех займах, которые были работающими по состоянию на вечер 7 марта 2020 года.

Кроме того, украинским банкирам из-за введенного в Украине карантина рекомендуются снизить тарифы на безналичные операции, чтобы стимулировать украинцев пользоваться банковскими онлайн-сервисами.

Кроме того, в связи с общенациональным карантином в Украине все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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НБУ банки карантин кредиты коронавирус пандемия

Источник: УНИАН

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