Банки заработали десятки миллиардов в 2019 году: детали

/ Фото: пресс-центр НБУ

Прибыль банковского сектора Украины, в котором украинцы массово открывают депозиты, в 2019 году составила 59,6 млрд грн. Об этом рассказали в Национальном банке Украины, отметив, что положительный финансовый результат банки демонстрируют второй год подряд.

Причем прошлогодний показатель превысил прибыль банков за 2018 год почти втрое. Так, в 2018 году работающие банки Украины получили 22,3 млрд грн чистой прибыли, что на тот момент было максимальным историческим показателем. Предыдущих четыре года для банковской системы были убыточными.

В 2019 году доходы банков за год выросли на 19,5% – до 244,4 млрд грн, а расходы – на 1,4%, до 184,8 млрд грн.

Положительный результат в 2019 году в Нацбанке объяснили несколькими причинами.

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"Рост прибыли обусловлен высокой операционной эффективностью банков при низких отчислениях в резервы, при этом на инвестирование в ОВГЗ приходится только 12% доходов госбанков. Помимо этого, влияние оказало сокращение количества убыточных банков вдвое и показатель отдачи на капитал ROE, который в Украине составил 34,2%, превысив общеевропейский показатель на уровне 7% и показатели стран-соседей", – рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова,

При этом она отметила, что прибыль банков будет сокращаться.

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"Всегда будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит и снижаться процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты. Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в отличном состоянии", – акцентировала Рожкова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что качество кредитных портфелей улучшилось во всех банках, кроме российских.

Также мы сообщали о том, что "зарплатное рабство" готовятся отменить весной, после чего украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты.

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