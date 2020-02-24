Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Банки значительно нарастили прибыль в январе 2020 года: названа сумма

24 февраля, 20:33

Заработать банкам позволила высокая операционная эффективность

В январе 2020 года работающие банки Украины получили 6,592 млрд гривен прибыли, что на 21,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

Доходы банков за этот период выросли на 11,9% – до 22,583 млрд гривен, расходы – на 8,4%, до 15,991 млрд гривен.

Основными факторами роста прибыли в НБУ назвали высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе.

В тренде
Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавку

Также мы сообщали о том, что украинские банки планируют наращивать объемы кредитования, но для серьезного изменения ситуации с займами необходимо усилить защиту прав кредиторов, реформировать судебную систему и увеличить количество прозрачных и качественных заемщиков.

А тем временем Кабинет министров запустил государственную программу предоставления дешевых кредитов под 5-9% на развитие бизнеса. Чем меньше бизнес – тем ниже ставка. О том, как получить такой заем и какие есть подводные камни, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инфляция НБУ банки депозиты прибыль кредитование курс валют резервы курс гривни процентная ставка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделе
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделеФинансы
Украинцы начали класть на депозиты больше денег: в чем причина
Украинцы начали класть на депозиты больше денег: в чем причинаФинансы
Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемы
Аферисты выманили миллион гривен у одной семьи: почему на нас действуют старые схемыФинансы
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причины
Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причиныФинансы
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуациюФинансы
Инфляция, зарплаты, платежи: что изменилось за неделю
Инфляция, зарплаты, платежи: что изменилось за неделюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...