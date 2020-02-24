Банки значительно нарастили прибыль в январе 2020 года: названа сумма

В январе 2020 года работающие банки Украины получили 6,592 млрд гривен прибыли, что на 21,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

Доходы банков за этот период выросли на 11,9% – до 22,583 млрд гривен, расходы – на 8,4%, до 15,991 млрд гривен.

Основными факторами роста прибыли в НБУ назвали высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям относительно раскрытия информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе.

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Также мы сообщали о том, что украинские банки планируют наращивать объемы кредитования, но для серьезного изменения ситуации с займами необходимо усилить защиту прав кредиторов, реформировать судебную систему и увеличить количество прозрачных и качественных заемщиков.

А тем временем Кабинет министров запустил государственную программу предоставления дешевых кредитов под 5-9% на развитие бизнеса. Чем меньше бизнес – тем ниже ставка. О том, как получить такой заем и какие есть подводные камни, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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