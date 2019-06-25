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Банкнота 1000 гривен создает риски: экономист объяснил, в чем проблема

25 июня, 15:45

Эксперт считает, что Украине пора максимально уходить от "налички"

Фото: пресс-центр НБУ

В Нацбанке анонсировали введение в оборот банкноты номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. Это может простимулировать увеличение объема нелегальных расчетов, предупредил в комментарии сайту "Сегодня" экономист Борис Кушнирук.

"Старушке, получающей пенсию 3000 грн, три 1000-гривневые купюры не нужны. И большинству рядовых граждан тоже. Они становятся выгодными для людей, которые, во-первых, прячут реальное состояние, реальные доходы и рассчитываются наличными, или тем, кто рассчитывается купюрами большого номинала в неофициальном режиме", – считает эксперт.

В то же время, он согласился, что для государства легче и дешевле напечатать одну 1000 купюру чем пять 200 гривен, однако это идет в разрез со стремлением регулятора снизить наличные расчеты.

Ранее мы писали, что решение о введении банкноты 1000 гривен в НБУ объяснили, в том числе, ростом доходов украинцев. По подсчетам главы Нацбанка Якова Смолия, если сейчас среднюю зарплату в Украине можно покрыть 20 банкнотами, то с введением тысячи купюр понадобится только девять.

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Напомним, Нацбанк сообщает о новых банкнотах только после решения правления НБУ об их введении в обращение. Поэтому ранее НБУ официально не подтверждал, но и не опровергал информацию о введении в оборот банкноты 1000 гривен.

Также сообщалос, что после завершения процесса ввода в оборот банкноты в 1000 гривен, монет 5 и 10 гривен, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12. Это количество, по словам Смолия, является наиболее употребляемым в ведущих странах в разных уголках мира. 

Как сообщалось, ранее Нацбанк уничтожил 750 миллионов изношенных банкнот:

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Тег НБУ, банкноты, наличные, наличка, купюра, номиналы, 1000 гривен, безналичные расчеты

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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