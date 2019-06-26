Банкноту в 1000 гривен нужно было вводить раньше – эксперт

Экономист сравнил номинальный ряд гривни и евровалюты

Фото: пресс-центр НБУ

Вводить 1000-гривневую банкноту в Украине надо было еще 3-4 года назад, когда обвалилась гривня. Такое мнение новостям "Сегодня" выразил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"1000 грн – это чуть более 30 евро, - подсчитал Пендзин. – В ЕС, при их уровне безналичных платежей, самая крупная купюра – 500 евро, и никто там не говорит, что это много. Новые деньги уменьшат нехватку наличности и никак не повлияют на рост цен, так как инфляция зависит от количества денежной массы в обороте, а не от номинала банкнот", – отметил экономист.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине".

Как сообщалось, новая 1000-гривневая банкнота войдет в оборот с 25 октября 2019 года. При этом уже с 1 октября прекращают хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Постепенно выведут из оборота и монету номиналом 25 копеек – потребность в ней исчезнет при отсутствии 5 копеек.

После ввода в оборот банкноты в 1000 гривен, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций.

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