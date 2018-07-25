Банковская тайна больше не тайна: НБУ изменил правила

Национальный банк Украины изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указанные изменения утверждены постановлением регулятора №82 от 20 июля 2018 года.

"Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины "О валюте и валютных операциях". Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях", – говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля. Новый закон о валюте вступит в силу в феврале 2019 года.



Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.