"Беспроцентные кредиты" отменяются: банки в Украине поменяют некоторые правила

/ Фото: пресс-центр НБУ

Реклама

Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются и на которые жалуются клиенты банков, так или иначе связаны с недостоверной или неполной (скрытой) информацией по кредитам и депозитам. В Национальном банке Украины сосчитали, что 67% обращений граждан, поступивших в 2019 году, содержали признаки нарушений прав потребителей. В том числе украинцы жаловались на обманчивую рекламу депозитов, разную процентную ставку в договоре и при фактическом расчете и т.д. 33% обращений касались отношений по кредитным договорам.

Но в самое ближайшее время основания для подобных жалоб могут исчезнуть: вступят в силу изменения законодательства и нормативные акты НБУ, которые потребует от банков предоставлять клиентам подробную и правдивую информацию насчет стоимости кредитов и депозитов.

Еще в сентябре 2019 года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг", в соответствии с которым Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. В этом же законе содержится требование к финансовым учреждениям раскрывать клиентам информацию о "стоимости, цене/тарифах, размере платы (процентах) за финансовые услуги, независимо от вида финансовой услуги". Причем на сайте финансового учреждения должна быть информация об "общей сумме сборов, платежей и других расходов, которые должен уплатить клиент, включая налоги, или, если конкретный размер не может быть определен, – порядок определения таких расходов". Также закон запрещает банкам брать проценты или "неустойки" за досрочное выполнение обязательств по договору (например, погашение кредита), за отказ от договора или досрочное разрывание договора. К финансовым учреждениям, которые не выполняют требование о предоставлении полной информации о той или иной услуги, будут применяться штрафные санкции в размере от 300 до 600 необлагаемых минимумов, то есть от 5100 до 10 200 грн за каждый случай.

Эти требования закона вступили в силу 19 января. В этот же день вступило в силу и постановление Нацбанка "Об утверждении Изменений к Правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите". Постановление определяет точный перечень информации о потребительских кредитах, которую должны знать клиенты банков, прежде чем заключать договора. Раньше такого перечня не было, и это позволяло банкам умалчивать о некоторых платежах, которые, тем не менее, иногда серьезно повышали для заемщика выплаты по кредиту. Теперь же "беспроцентных кредитов", которые по факту оказывались кредитами со 100 и более процентами годовых, у банков больше не должно быть.

А с 1 марта вступает в силу требование НБУ о необходимости предоставлять исчерпывающую информацию об услугах банка (в т. ч. реальной стоимости кредитов и депозитов) на его сайте, причем в едином унифицированном формате. "Потребитель, зайдя на вебсайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисков и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких разных банков", – сообщает НБУ.

"Положение об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг" НБУ утвердил еще в конце ноября, однако дал банкам три месяца на подготовку.

Эксперты считают нововведения абсолютно правильными.

"Изначальной информационной ассимметрией злоупотребляли сами банки, могли злоупотреблять и органы надзора. Так что требование раскрывать полную информацию – правильное", – говорит экономист, заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

Хотя, например, ситуацию с депозитами не все эксперты считают критической. В отличие от потребительских кредитов, "процент обмана" по депозитам чаще всего весьма скромный.

"Ситуация с депозитами не критичная. Банки могут указывать 16% доходность по вкладу, а на самом деле средняя доходность за период составит 14,25%. Одна из самых популярных уловок банков – вклады с "лестничным" начислением процентов. Схема простая: срок вклада разбивается на периоды, в каждый из которых своя ставка. Итоговая доходность такого вклада – среднее от этих ставок, но в рекламе указывают максимальную доходность. Это простой пиар и один из самых популярных и эффективных способов привлечения средств населения. Мошенничеством действия банка назвать нельзя. Ведь несоответствие информации в рекламе и фактов – частичное", – говорит аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Максим Орыщак считает, что на сегодняшний день проблема заключается в том, что люди не внимательно изучают условия предоставления банковских услуг до конца.

Конечно, с таким утверждением можно поспорить – хотя бы насчет формы предоставления информации клиенту, которая часто бывает запутанной и пестрящей сложными терминами, мало понятными людям без специального образования. Но насколько решают проблему нововведения НБУ?

Олег Яременко, например, уверен: заставляя банки открывать информацию, неплохо было бы "заставить клиентов банков эту информацию читать.

"Банки-то будут раскрывать информацию. А вот клиенты прочитают ее или нет? Я считаю, нужно, чтобы клиент в обязательном порядке подписывал документ о том, что он предупрежден о рисках, о полной стоимости услуги, о возможных форс-мажорах. Чтобы клиент знал, что у него могут отнять квартиру, что он может еще что-то потерять. В таком случае и банк был бы защищен, и клиент будет точно проинформирован и тоже будет нести ответственность", – говорит Олег Яременко.

Если по требованию НБУ вся информация будет открыта и люди получат возможность сравнивать и выбирать лучшее, не начнут ли банки соревноваться в размере ставок? Ведь, как подчеркивают экономисты, слишком большие проценты – высокие риски. Какие могут быть последствия такой гонки за клиента?

"Конкуренция, борьба за клиента – это всегда плюс для любого рынка, в том числе для рынка банковских услуг. Конечно, некоторые могут начать искать "лучшие" условия, с самыми высокими процентами. Но, напомню, в случае форс-мажора Фонд гарантирования вкладов будет возмещать вклад только по среднерыночной ставке. Так что, если у банка депозитная ставка выше средней, – это дополнительный риск. И клиент должен разделять этот риск с банком. Положил человек деньги на депозит под подозрительно высокие проценты – это его риск. И он должен нести часть ответственности за свое решение, а не перекладывать ее полностью на банк или на третьих лиц", – считает Олег Яременко.

Следующая "порция" нововведений, касающихся информации о банковских услугах, вступит в силу с июня. В частности, на сайтах всех банков должны появиться кредитные и депозитные калькуляторы для того, чтобы каждый клиент понимал, какую реальную доходность от депозита он получит или какими будут его действительные расходы по кредиту.

Кроме того, с июня банкам будет запрещено указывать недостоверную информацию о своих продуктах даже в рекламе. Так что никаких "беспроцентных кредитов" больше не будет.

А с 1 июля Нацбанк возьмется за небанковские учреждения: страховые, лизинговые, факторинговые компании, кредитные союзы и ломбарды, и т. д. С этого момента на него будут возложены функции регулятора небанковских финансовых услуг финансового сектора. Следует ожидать, что подобные требования насчет честной информации распространятся и на эти учреждения.

Напомним, недавно НБУ обнародовал список банков, которые в 2020 году ожидает стресс-тестирование.

К слову, ранее Национальный банк разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама