Без паники: в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года

Сегодня, 09:28

В Нацбанке обещают сделать все возможное в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Пока  курс доллара в Украине рвется вверх, Национальный банк (НБУ) пообещал делать все для того, чтобы в конце 2018 года поддерживать гривню в доступных для экономики пределах. Об этом заявил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в эфире "5 канала".

"Условий для панических настроений я не вижу. Хочу сказать, что повторения ситуации, которую мы имели в начале 2014-го и в 2015 году, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий", – подчеркнул Данилишин. Напомним, в феврале 2015 года был достигнут исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн. В целом за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза.

По прогнозам Данилишина, в конце 2018 года курс составит 28,5 гривни за доллар.

Данилишин отметил, что НБУ будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания национальной валюты в тех пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики страны.

По его словам, уже весной-2019 доллар, вероятно, будет дешеветь.

Напомним, финансовый аналитик Виталий Шапран дает более пессимистичные прогнозы на конец 2018 года. Он допускает, что наличный курс доллара в Украине может вырасти до 29-30 гривен

А стратегия управления государственным долгом предполагает в 2018 году курс 30,1 грн/долл. Именно такой показатель учитывался при расчете бюджета. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.
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