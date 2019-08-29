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Безналичная гривня прибавила в цене: итоги дня на межбанке

29 августа, 16:27

"Зеленый" закрыл торги на межбанковском рынке снижением курса

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Безналичный доллар немного просел на валютном рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua. Несмотря на это Нацбанк снова повысил курс доллара.

Так, сегодня, 29 августа, курс доллара на межбанковском рынке начал торги с отметки 25,20-25,30 гривни. За сутки торгов на межбанке американская валюта упала в цене на 1-9 копеек и к закрытию рынка торговалась по 25,19-25,21 гривни.

"Сегодня курс доллара США немного просел, хотя торги проводились довольно активно", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Курс евро упал на 2-12 копеек с 27,92-28,04 гривни до 27,90-27,92 гривни к закрытию межбанка. Российский рубль изменился с 0,3771-0,3788 до 0,3776-0,3781 гривни.

Напомним, 28 августа безналичная гривня потеряла свои позиции на валютном рынке. За сутки торгов на межбанке доллар подорожал на 3-6 копеек, и к закрытию рынка его цена составила 25,20-25,22 гривни.

Ранее аналитики также рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в Украине к началу осени.

Читайте также: Курс доллара в бюджете: эксперты объяснили, что не так с планированием сметы

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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