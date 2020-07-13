Безналичный доллар подорожал: эксперт объяснил ситуацию

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 13 июля на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов стоил уже 27,15 гривни в продаже. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне продолжающихся переговоров относительно нового главы Нацбанка. При этом рынок продолжает переваривать заявления президента Украины Владимира Зеленского про курс на уровне 30 гривен за доллар, заложенный в бюджете, а также следит за ликвидностью, поступившей на рынок после погашения большого объема ОВГЗ и выхода нерезидентов из гособлигаций", – объяснил аналитик.

Реклама

Кроме того, он отметил, что сложная эпидемиологическая обстановка как в Украине, так и в мире может вновь обвалить деловую активность, которая только начала восстанавливаться.

Читайте также: Курс доллара после отставки Смолия: паника закончилась, что дальше

"А значит, украинский экспорт будет испытывать проблемы. Импорт газа в Украину из Евросоюза достиг рекордных с 2014 года 70 млн кубометров в сутки. Это значит, что подготовка к отопительному сезону проходит в период низких цен и растут валютные расходы. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит свои колебания в диапазоне 27-27,15 гривни за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают. А о том, что происходило на валютном рынке после отставки главы НБУ, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама