Фото: REUTERS/Gary Cameron

Безналичный доллар "просел" на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%201%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20%D0%A4%D0%A0%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%201%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20%D0%A4%D0%A0%D0%A1 2019-08-06T12:33:00+03:00 Финансы Гривня укрепилась после заметного снижения курса

Гривня начала укрепляться на межбанковском валютном рынке Украины после стремительного роста курса доллара накануне. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, 6 августа торги на межбанковском валютном рынке стартовали с отметки 25,7-25,8 гривни за доллар. Уже за несколько часов украинская гривня укрепилась и к 12:00 "зеленый" просел на 17-24 копейки и торговался по 25,53-25,56 гривни.

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Курс евро на межбанке стартовал с цены 28,79-28,90 гривен и к 12:00 его цена упала на 20-27 копеек. Российский рубль начал торги на рынке с 0,3921-0,3937 и за несколько часов его цена снизилась до 0,3917-0,3923.

Напомним, 5 августа доллар на межбанке оказался в "зоне турбулентности". После утреннего роста доллара на межбанковском рынке Украины наблюдались настоящие ""валютные качели"; и к закрытию доллар торговался по

25,60-25,65 гривен.

На данный момент аналитики прогнозируют, что курс доллара будет расти. По мнению Вадима Иосуба, к 12 августа доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках – около 25,8/26,2 грн

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