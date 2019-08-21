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Безналичный доллар резко теряет в цене: итоги дня на межбанке

21 августа, 16:19

Доллар закрыл торги на межбанковском рынке снижением курса

Фото: Bearfotos / Freepik

Фото: Bearfotos / Freepik

Несмотря на рост официального курса доллара, за сутки торгов на межбанковском валютном рынке Украины американская валюта потеряла в цене 10-15 копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 21 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке начал торги с отметки 25,20-25,30 гривни. На протяжении всего банковского дня "зеленый" уверенно шел вниз и по итогам торгов упал на 10-15 копеек до 25,10-25,15 гривни.

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По информации источников, безналичный курс евро снизился на 9-15 копеек – до 27,86-27,92 гривни, а российский рубль вырос с 0,3786-0,3801 до 0,3806-0,3815 гривни.

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Фото из открытых источников

Напомним, 20 августа доллар закрыл банковский день ростом на четыре копейки. В ходе торгов на межбанке курс доллара то опускался, то вновь поднимался, и к закрытию рынка он подорожал на четыре копейки – до 25,16-25,18 грн.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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