Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира.

Так, первое место заняла американская семья Уолтон. Они владеют сетью супермаркетов Walmart. Состояние семьи Уолтон оценивается в 190,5 миллиардов долларов.

Второе место заняла семья Марс, которая владеет одноименной компанией по производству шоколада. Их состояние составляет 126,5 млрд долларов.

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На третьем месте братья Чарльз и Дэвид Кохи, которые руководят нефтехимической компаний Koch Industries, они владеют 124,5 млрд долларов.

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На четвертом месте оказалась династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии – 100 млрд долларов.

Пятое место заняли Ален и Жерар Вертхаймеры, которым принадлежит дом Chanel. Их состояние оценивают в57,6 млрд долларов.

Ранее мы писали, что финансовые активы все более неравномерно распределяются в мире. И хотя совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты сократилось за 2018 год на 511 млрд долларов, до 4,7 трлн, мировые миллионеры, которых очень немного, по сравнению с другими, владеют половиной мирового личного благосостояния.

Кроме этого, популярный американский журнал Forbes назвал самых состоятельных американских знаменитостей. Лидером рейтинга стал режиссер Джордж Лукас, создавший "Звездные войны". Его состояние оценили в 5,4 миллиарда долларов.

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