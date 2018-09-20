Любой здравомыслящий человек хочет, чтобы его сбережения приносили пользу, а не лежали мертвым грузом, со временем только обесцениваясь. "Стремление заработать и обеспечить финансовую стабильность – это необходимое условие для счастливой жизни, не имеющее ничего общего с жаждой наживы", — уверен руководитель ЦБТ-Одесса Богдан Троцько.

Отзывы о Богдане Троцько клиентов филиала, которые воспользовались его советами, подтверждают справедливость этих слов. Однако, отмечает Троцько, прежде чем начать приумножение своих доходов, нужно научиться правильно их распределять. Планирование, учет и контроль — вот три кита на которых базируется формирование бюджета стран и компаний. Те же принципы действуют и для семейного бюджета.

Капиталовложения и риски

Частные инвесторы часто вкладывают свои сбережения в недвижимость и землю или открывают депозиты в банках. Но самым выгодным и доходным вложением является инвестирование в финансовые рынки, уверен Богдан Троцько. Отзывы клиентов ЦБТ-Одесса свидетельствуют, в руках грамотных трейдеров такие инвестиции являются надежным источником дохода вне зависимости от экономической ситуации.

До недавнего времени одним из самых актуальных видов инвестирования была недвижимость. Однако, очень долгий срок окупаемости из-за избытка предложений, риск обесценивания актива из-за падения экономики, делают выгодность таких инвестиций весьма сомнительной. Нельзя забывать и о специфике Украины: ситуации, когда девелоперы исчезали с деньгами инвесторов на нулевом этапе строительства нередки.

Во многих странах инвесторы зарабатывают на операциях с землей. Однако, в условиях неразвитого законодательства сложно рассматривать покупку земельного участка как удачное капиталовложение для среднестатистического инвестора.

Куда инвестировать свободные средства: Богдан Троцько рекомендует

На первый взгляд, самый простой и привычный способ получения пассивного дохода — банковские вклады. Но и здесь нужно учитывать возможные риски:

непрозрачность отчетности большинства банковских учреждений и, как следствие, риск их разорения;

высокая зависимость от экономической ситуации в стране даже валютных вкладов;

низкий гарантированный доход, который не зависит от роста инфляции и строго зафиксирован в договоре.

В отличие от депозита в банке, доход от торговли на финансовых рынках не страдает от инфляции, не зависит от состояния экономики в стране и обеспечивает самую высокую прибыль из всех видов инвестиций.

Отзывы о Богдане Троцько клиентов и слушателей курсов в ЦБТ-Одесса говорят о том, что под руководством профессионалов искусству трейдинга может научиться любой желающий. А использование авторских стратегий и эксклюзивных продуктов ЦБТ, проверенных на практике командой Богдана Троцько, гарантирует стабильный доход даже начинающим трейдерам.