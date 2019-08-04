/ Фото: пресс-центр НБУ

Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет Христина Коновалова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B1%D1%83.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B1%D1%83.jpg 2019-08-04T07:00:00+03:00 Финансы Рост и снижение учетной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам

В тонкостях учетной ставки НБУ новости "Сегодня" разбирались при поддержке экономиста Ивана Никитченко.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка является одним из механизмов монетарной политики государства, который контролирует Центральный банк страны (в Украине — это Нацбанк). В свою очередь, монетарная политика — это регулирование экономической активности в стране через количество и стоимость денег в ее экономике. Поэтому надо понимать, что учетная ставка определяет процент, под который Центробанк одалживает деньги коммерческим банкам. А те, в свою очередь, кредитуют бизнес и население. Помимо этого, учетная ставка влияет на процентную ставку, под которую сам Центробанк привлекает у банков свободные деньги. И далее эта ставка влияет на все остальные ставки на финрынке страны — от депозитов и кредитов для населения до стоимости размещения облигаций внутреннего займа правительства. Соответственно, чем ниже учетная ставка, тем ниже стоимость денег в стране, и наоборот.

Стоит отметить, учетная ставка — далеко не единственный инструмент монетарной политики, но является ее центральным элементом. И чем более развитой является экономика и финсистема государства — тем больше внимание уделяется именно значению и динамике учетной ставки.

Как часто Нацбанк должен пересматривать ставку

Пересмотр ставки зависит от ситуации в экономике. Ключевым макроэкономическим фактором, влияющим на решение Центробанка об учетке, является инфляция. Если регулятор ожидает роста цен и видит это по динамике цен, обычно принимает решение о повышении ставки. И наоборот. При этом ставка может быть неизменной целый год или же меняться каждый месяц. Например, в Украине можно легко смотреть количество решений об изменении ставки и понимать, когда экономика была стабильна, а когда — в кризисе. В 2005—2007 годах решения по изменению ставки принимались раз в год.

В 2014—2015-м — уже по три раза в год. В 1995—1996 годах ставка менялась 9 раз за год. Важно помнить и о динамике изменения ставки. Так, в 1992-м учетная ставка НБУ составляла 30%, а в мае 1993-го — 240%. Рекорд в 300% был в 1994-м. В 2002—2013 годах ставка находилась в диапазоне 6,5—12%, в 2015-м подскочила до 30%.

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Почему высокие ставки не любит финансовый рынок

Как уже было сказано, самый высокий процент по учетной ставке в 300% был зафиксирован в Украине в 1994 году. А самую низкую учетку в 6,5% Национальный банк утвердил в 2013 году. К каким результатам в экономике это привело?

Вспомним начало 90-х годов. Тогда в нашей стране наблюдалась гиперинфляция, соответственно, популярностью пользовались векселя и расчеты в долларах. Причем последствия той долларизации простые украинцы ощущают на себе до сих пор, так как, опасаясь очередного падения курса национальной валюты, каждую свободную копеечку конвертируют в американскую валюту. Логично, что в этих сложных условиях девяностых годов финансовый рынок должен был выполнять самую базовую функцию — расчетов. Поэтому кредитно-депозитного рынка в цивилизованном понимании этого слова почти не существовало, а все операции, соответственно, были очень "короткими".

Если же обратить внимание на состояние украинской экономики в 2012—2013 годах, то становится понятно, что в тот период наша страна вошла в период застоя. Фактически экономический рост тогда составлял около 0%, но очень низкой была и инфляция. Что это значит? Вместо того чтобы "разгонять" экономику дешевыми кредитными средствами, правительство и Национальный банк Украины, наоборот, изымало гривню с финансового рынка. Цель этих действий была проста — не допускать роста курса доллара. Результаты такой политики наши граждане ярко увидели в 2014 году. Тогда финансовый рынок начал судорожно отыгрывать эту девальвацию. И в итоге нацвалюта повела себя соответственно и начала падать: если летом-2014 доллар в среднем стоил 12,3 грн, то этим летом — уже 26 грн.

Как влияет на банковский сектор повышение и снижение Нацбанком учетной ставки

Когда Нацбанк повышает или снижает учетную ставку, это изменение традиционно влечет за собой изменение ставок доходности по облигациям внутреннего государственного займа, прочим ценным бумагам, а также ставок по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

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Нужно понимать, что чем выше процент учетной ставки — тем больше банки привлекают депозитов от населения и тем сложнее финучреждениям оказывается выдавать кредиты. В такой ситуации для коммерческих банков более привлекательными становятся долговые ценные бумаги Центрального банка и правительства, а также предоставление краткосрочных кредитов населению под высокие ставки.

И наоборот — когда учетная ставка становится ниже, тогда банковским учреждениям проще выдавать кредиты, а заемщикам, соответственно, их легче обслуживать. В таком случае внимание коммерческих банков смещается к варианту оформления кредитов для населения и бизнеса с прицелом на долгосрочный период. Здесь же активно развиваются такие виды займов, как автокредитование и ипотека.

Какая учетка является оптимальной в Украине

Сегодня НБУ считает основной задачей снижение инфляции до 5% в год. Поэтому регулятор пытается через показатели учетной ставки снижать инфляцию и стимулировать кредитование.

Сейчас учетная ставка составляет 17,5% при годовой инфляции ниже 10%. Учетная ставка могла быть ниже, если бы не опасения НБУ о возможной девальвации гривни. А все потому, что постоянно присутствуют большие выплаты по внешнему долгу страны, регулярные задержки в получении траншей от МВФ, год выборов, отрицательный торговый баланс, слабый приток прямых иностранных инвестиций и т. д. Соответственно, высокая ставка учетки позволяет держать на высоком уровне доходность по облигациям правительства. Таким образом правительство не может особо много одалживать на траты перед выборами, но для иностранцев такие бумаги привлекательны, ведь в Европе ставки составляют 0%. Поэтому в Украине имеется неплохой приток валюты по финансовому счету.

Когда же в нашей стране все упомянутые риски будут сняты, инфляция может снизиться до отметки в 5—7%. И тогда НБУ начнет более резко снижать учетку. Чтобы в Украине оживилось кредитование, учетка должна быть 2—3%. Плюс инфляция 3—4%. Но заметное оживление на рынке кредитов будет, когда ставка снизится до 10—12%. Тогда реальные ставки по ипотеке сроком до 10 лет снизятся до 14—17%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

В НБУ отметили, что базовый сценарий регулятора предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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