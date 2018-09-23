Большая разборка: как устроены торги для продажи арестованного имущества

В ходе торгов на ГП "Сетам" лоты дорожают почти на 12%, а с первого раза продается 70% имущества

С вопросами продажи арестованного имущества с торгов нам помог разобраться гендиректор ГП "Сетам" Виктор Вишнев.

Торги: зачем открыли?

Рынок реализации арестованного имущества долгое время не был урегулирован, что приводило к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям. Узкий круг компаний, приближенных к экс-власти, контролировали конфискат. Информация о ценах, лотах, датах торгов была закрытой. В результате уровень конкуренции был недостаточным и это приводило к значительным потерям бюджета. Ранее этими процедурами занимались десятки специализированных площадок. При этом экономические результаты деятельности этих площадок были неудовлетворительными. Имущество на торгах дорожало всего на 0,5%. Для сравнения — сейчас в среднем дорожает на 11,9%. Проблема заключалась и в том, что в 97% торгов имущество не продавалось с первого раза. А на повторных аукционах... Шла уценка 50%. Сейчас этих проблем нет, ведь 70% имущества продают с первого раза, без уценки.

Такая неэффективная работа продавцов дорого стоила государству, ведь вознаграждение составляло 14,3% от стоимости имущества. Сейчас — всего 5%. Все упомянутые недостатки помогла ликвидировать система электронных торгов.

Что можно купить на таких аукционах?

В Законе "Об исполнительном производстве" определено, что реализация арестованного имущества осуществляется путем электронных торгов. Порядок проведения таких торгов определяет Минюст. Это и стало базой для создания ГП "Сетам". Предприятие заработало в августе 2015 года. Система дей­ствует по всей Украине. За все время было проведено 45,6 тыс. торгов, благодаря чему в бюджет поступило 6,4 млрд грн.

На площадке "Сетам" есть две основные группы лотов. Первая — это арестованное имущество и другие долговые обязательства между хозсубъектами. Оно предоставляется Государственной исполнительной службой Украины (ГИС). Имущество может получить статус арестованного по разным причинам: образование долга перед государством за налоги, изъятое имущество во время контрабанды, процессы по неуплате алиментов, долгов по зарплате перед сотрудниками. Вторая группа — добровольная продажа. Любое физ- или юрлицо может по аукциону продать телефон или завод. Эту возможность часто используют банки, ведь так реализуют непрофильное имущество, которое взяли на баланс в счет непогашенного кредита.

Что нужно сделать для участия в электронном аукционе и кто может покупать конфискат?

Возрастных ограничений для участия в торгах нет, но человек должен иметь удостоверение личности, поэтому по факту в аукционах могут принимать участие люди начиная с 16-летнего возраста. Иностранные граждане также имеют право участвовать в торгах.

Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти на сайт setam.net.ua в раздел "Регистрация". Там указать e-mail, фамилию, имя, отчество, телефон, паспорт, индивидуальный налоговый номер.

При этом для того, чтобы принять участие в торгах за отдельный лот, надо зайти на сайт и авторизоваться. Затем перейти к лоту, который заинтересовал. Открыть вкладку "Заявки" и нажать кнопку "Подать заявку". После этого появится сообщение о принятии системой заявки на участие в торгах по выбранному лоту.

Далее — нужно нажать кнопку "Получить квитанцию". В итоге документ автоматически сформируется, и его надо будет распечатать для уплаты гарантийного взноса. Стоит отметить, что информация о поданной заявке дублируется на зарегистрированный в системе электронный адрес участника. Взнос можно оплатить как через любые отделения банков, так и безналично — карточкой не выходя из дома.

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Процедура самих торгов: как это происходит?

Торги за один лот проходят в течение одного рабочего дня. Обычно процесс идет таким образом: начало — в 9:00, окончание — 18:00, весь день торги идут без перерывов. В то же время есть возможность продолжения торгов, если последняя ставка поступает позже, чем за 5 минут до конца торгов. После этого автоматически продолжаются на 10 минут. Если снова ставка — еще раз. И так максимум до 22:00. Такие случаи бывают при особо ожесточенных торгах с большим количеством участников.

Человек может пересмотреть все активные торги, в которых он участвует, в своем личном кабинете в разделе "Ход торгов". Ставка подается через сайт электронных торгов с шагом, указанным в объявлении. Первая ставка равна стартовой цене, все последующие должны быть выше предыдущей. В итоге победителем становится тот участник, кто сделал самую высокую ставку на время окончания аукциона.

После завершения торгов всем участникам, кроме победителя, возвращается сумма гарантийного взноса. Деньги идут на банковский счет в течение 3 рабочих дней после полного расчета за покупку имущества. То есть для всех, кроме победителя, участие в торгах по сути является бесплатным.

После окончания электронных торгов система автоматически формирует и размещает на странице торгов протокол по лоту. Это происходит не позднее следующего рабочего дня. Победитель после авторизации может просмотреть протокол и по желанию распечатать его. В документе содержится дата, до которой победитель должен полностью оплатить цену лота, а также реквизиты счета отдела ГИС (частного исполнителя) или иного продавца.

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По каким причинам торги могут не состояться?

Исполнительная служба может отменить торги до старта, например, по решению суда или по технической необходимости. Но после устранения неисправностей торги продолжаются. Еще торги не проводятся, если не зарегистрировался ни один участник или зарегистрированные участники не оплатили гарантийные взносы.

Отдельно стоит остановиться на расчете за купленный лот. На основании протокола по итогам аукциона победитель должен за 10 банковских дней рассчитаться за имущество. После полного расчета и на основании протокола исполнитель за 5 рабочих дней составляет акт о проведенных е-торгах. Этот документ исполнитель выдает/направляет победителю в течение следующего рабочего дня. Акт о проведенных е-торгах является документом, подтверждающим право собственности на имущество.

Если говорить об аукционе с участием ипотечного имущества, тут победитель подписывает протокол, направляет его в ГП "Сетам" и рассчитывается за имущество. И за 5 рабочих дней со дня поступления средств исполнитель составляет акт о реализации предмета ипотеки. А организатор выдает этот акт победителю торгов, нотариально заверенные копии направляет ипотекодержателю и ипотекодателю.

Если же победитель отказался подписать протокол и(или) рассчитаться, следующий участник, предложивший наивысшую цену, объявляется победителем. А если таковых нет, торги объявляются несостоявшимися.