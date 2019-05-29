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Украина зашла в Clearstream: как новшество отразится на курсе гривни

29 мая, 12:40

Интеграция повлияет на рынок ОВГЗ, уверены специалисты

Фото: Pixabay

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream 27 мая присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины(НБУ). Как это повлияет на привлекательность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в глазах иностранных инвесторов и отразится ли это на гривни, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Это маленький камушек для построения цивилизованного фондового рынка, [если учесть, что] у нас вообще фондового рынка нет", – комментирует Олег Терещенко, зав.кафедры корпоративных финансов и контроля КНЭУ.

По мнению Тараса Котовича, старшего финансового аналитика группы ICU, возможность покупать и продавать ОВГЗ через счет в Clearstream – безусловно, позитивный шаг, поскольку еще больше повышает инвестиционную привлекательность украинских долговых инструментов. 

"Иностранцы получили простой и не бюрократический, как раньше, доступ к ОВГЗ, которые для них очень привлекательны своей ставкой. Доходность 16-18% в гривне – это больше, чем они могут получить на других рынках. Кроме того, подстраиваясь под сезонные колебания гривни, они получают ещё и дополнительный доход", – отметил он.

В связи с нововведением ожидается и рост спроса на ОВГЗ.

"Все, что проще, становится более доступным и создает шансы, что больше иностранных фондов обратит внимание на гривневые инструменты ОВГЗ… В течение года мы можем ожидать рост доли нерезидентов в ОВГЗ", – предполагает Александр Паращий, руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital.

Вместе с тем, нововведение отразится на курсе, считают финансисты.

"Продажа иностранцами валюты для покупки ОВГЗ позитивно влияет на курс гривни, что отчетливо отслеживается по его динамике – повышение активности нерезидентов сопровождается укреплением гривни", – сказал Котович.

И в Concorde Capital допускают укрепление гривни на 20-30 коп., и вместе с тем -  усиление волатильности национальной валюты.

"Чем больше нерезидентов будет заходить, тем больше будет выходить, если инвесторы подумают, что ситуация [на рынке Украины] ухудшилась… Это, скорее всего, вызовет большую волатильность гривни – она сильнее будет падать зимой и сильнее укрепляться весной. Также возможно, что эти циклы будут начинаться раньше", – отметил Паращий.

Напомним, в 2018 году НБУ и Clearstream согласовали план действий по открытию доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через международный центральный депозитарий ценных бумаг.

В прошлом году Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ профинансировало государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро.

Но в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег инвестиции, НБУ, курс валют, ОВГЗ, курс гривни, курс доллара, Clearstream

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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