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Больше покупают, чем продают: сколько валюты приобрели украинцы в банках

4 ноября, 14:46

Итоги октября опубликовал Национальный банк Украины

/ Фото: AFP

Население Украины по итогам октября 2019 года купило через банковскую систему почти 1,51 млрд долларов, а продало более 1,41 млрд долларов. Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Национального банка Украины (НБУ) на фоне снижения курса доллара.

По информации регулятора, украинцы купили наличной иностранной валюты на 92 млн долларов больше, чем продали.

Как следует из инфографики, обнародованной НБУ, в октябре покупка валюты населением была рекордной с начала 2019 года, незначительно превысив июльский показатель. Меньше всего в этом году украинцы купили валюты в январе – 0,74 млрд долларов.

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При этом сумма продажи валюты населением превышала сумму покупки в январе, феврале, мае, июне и сентябре, в остальные месяцы наблюдалась противоположная ситуация.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: НБУ

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: НБУ

В тренде
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Новости "Сегодня" сообщали, что на понедельник, 4 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 24,74 грн за доллар.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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НБУ банки валюта банковская система

Источник: Сегодня

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