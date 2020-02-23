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Больше всего денег украинцы отправляют в Россию: эксперт назвал причины

23 февраля, 12:49

Александра Романюк

Рядовым россиянам не хватает зарплат на содержание семей

Украинские трудовые мигранты продолжают "подпитывать" денежными переводами не только свои семьи, но и экономику страны в целом. Сейчас частные денежные переводы составляют более 7% ВВП Украины. В то же время деньги уходят из страны, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Сколько денег уходит из Украины, Нацбанк считает только по официальным каналам. В частности, он подсчитал, что через системы перевода денег (без учета банковских и карточных переводов) в Украину поступило 2,27 млрд долларов, а ушло из страны 398 млн долл. Больше всего денег таким путем к нам поступает из США (18% от общей суммы), Израиля (14%) и Италии (9%). В то же время наибольшее количество платежей из Украины за границу отправляется в Россию – 31%.

"Вероятнее всего, украинцы банально отправляют деньги родственникам. Многие семьи живут на две страны, и у многих украинцев есть родные в России. Несмотря на то, что экономическое положение Украины в последние годы было более слабым, это не исключает того, что в России у населения ситуация намного хуже. То есть пенсии против инфляции и расходов недостаточны, заработных плат не хватает на содержание семей. Кроме того, мужчины из Украины могут платить алименты женам, которые остались в России", – считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, сколько денег заробитчане перевели в Украину .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Денег из России идет все меньше: где теперь зарабатывают трудовые мигранты" .

Кстати, ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских:

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Россия заробитчане переводы

Источник: Сегодня

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