Будет ли стабильным курс гривны и выгодно ли скупать доллары: финансовый прогноз

А еще мы выяснили, вкладывают ли депутаты свои сбережения в доллары

Украинцы продолжают массово скупать доллары. Спрос на "зеленые" начал расти с июня. Тогда официальный курс составлял 26,42 грн, в июле его стоимость упала до 25,74 грн. А в сентябре доллар вообще преодолел психологическую отметку, опустившись ниже 25 грн. Казалось, это уже предел, но в ноябре доллар вплотную приблизился к еще одному рекордному минимуму – 24,9 грн. Есть ли предел падения валюты и выгодно ли скупать ее дальше, решили разобраться новости "Сегодня".

Государственный бюджет на новый год базируется на курсе 27,5 грн за доллар. И это при том, что сейчас национальная валюта укрепилась и зеленого продают по 23.60 грн. Откатится ли курс назад и какой валюте больше доверяют сами нардепы, сейчас выясним.

Парламентарии о будущем гривны не единодушны: одни предрекают национальной валюте дальнейшее укрепление, другие – резкое падение.

"Есть такой популярный индекс Биг-Мака. На сегодня курс гривни к доллару должен составлять около 15 грн за доллар, если взять по этому коэффициенту", – говорит Иван Крулько. "Заходят инвестиции, и я понимаю, что чем больше инвестиций входит в Украину, тем больше укрепляется наша экономика и национальная валюта. И я советую доверять национальной валюте", – отмечает Вадим Ивченко. "Надо покупать доллар всем. Сейчас очень удачный момент", – утверждает Жан Беленюк.

Глава профильного финансового комитета Даниил Гетьманцев подорожание гривны объясняет интересом иностранцев к нашим облигациям внутреннего государственного займа. Их они сейчас активно скупают, завозя в Украину валюту:

"Привлечение к внутренним ОВГЗ в иностранной валюте так называемого спекулятивного капитала, доллара который приходит на территорию Украины и продается здесь, чтобы купить облигации. А когда те, кто купил облигации, иностранцы или украинцы, их продадут, то соответственно они начнут скупать доллар. Это может вызвать очень большое падение гривны".

Большинство опрошенных нами нардепов собственные доллары сдавать не спешат.

"Все мы так привыкли какую-то часть хранить в валюте и это правильно, так всегда было", – говорит Нина Южанина.

Объемы депутатских состояний вскоре можно будет увидеть в свежих декларациях. Пока же избранники дают парламентариям традиционный совет – разделять риски и держать деньги в разных валютах.

Читайте также о факторах риска для гривни в декабре в специальном материале сайта "Сегодня" – Проверка на прочность: декабрь – критически важный месяц для курса гривни.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях падения курса доллара.

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