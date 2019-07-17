Бурный рост курса доллара в Украине остановился
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 18 июля
На четверг, 18 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|17.07
|18.07
|Изменение
|1 доллар США
|25,86 грн
|25,86 грн
|0,00
Таким образом, по сравнению со значениями 17 июля, курс доллара не изменился после роста на 12 копеек. При этом за неделю - с 11 по 18 июля – доллар вырос в цене на 16 копеек.
Ранее эксперт также объяснил сайту "Сегодня", как выборы изменят курс доллара в Украине.
Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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