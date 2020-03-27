Быстрые деньги в интернете: можно ли не гасить кредит во время карантина?

Как в Украине будут работать финансовые учреждения и что изменится в обслуживании для физических лиц?

Постановлением Кабинета министров № 211 от 11 марта 2020 года с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Украины введен карантин. Может ли карантин повлиять на нашу жизнь?

Пандемия оказывает огромное влияние на мировую экономику. Государства всеми силами стараются избежать кризиса. Предприятия перестраивают свою работу и переводят сотрудников на удаленный режим, сфера торговли и общественного питания переходит в онлайн и сосредотачивается на доставке. Менее гибкие компании вынуждены приостанавливать свою деятельность – сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск или вовсе сокращают. Как в Украине будут работать финансовые учреждения и что изменится в обслуживании для физических лиц?

Банки и финансовые компании

Банки и небанковские кредитные организации продолжают свою работу и будут кредитовать. При этом карантин внес свои коррективы в работу финансового сектора. Что изменилось:

Банки сокращают время приема клиентов, закрывают неключевые отделения и максимально переходят на удаленное обслуживание; Контакт-центры и каналы онлайн-обслуживания банков будут работать в усиленном режиме и решать все возникающие вопросы; Часть отделений микрофинансовых организаций также могут быть закрыты на период карантина; Многие микрофинансовые компании, которые предоставляют услуги в онлайн-режиме, продолжают работать согласно обычному графику – 24 на 7, хотя есть и те, которые и вовсе прекратили свою работу.

Таким образом, правительство призывает банки переходить на дистанционное обслуживание и не рекомендует украинцам посещать отделения без крайней необходимости.

Кредит в период карантина: где взять и нужно ли возвращать?

Кредит в банке сейчас может превратиться в настоящий квест: подготовить полный пакет документов, включая справку о доходах и с места работы, добраться до отделения, дождаться своей очереди... Уже первый пункт может оказаться невыполнимым в условиях карантина. Сервисы онлайн-кредитования выдвигают гораздо более простые требования. Чтобы получить кредит, достаточно ввести данные паспорта и ИНН, заполнить небольшую анкету и привязать банковскую карту, на которую впоследствии будут перечислены деньги. Процедура займет не больше 15 минут, а главное – вам не придется выходить из дома.

Тем не менее, в связи с введением карантина, Закон Украины "О потребительском кредитовании" и рынок МФО претерпел некоторые изменения. По решению Верховной Рады, на период карантина кредитные организации должны остановить начисление штрафных санкций за просрочку кредита. При этом обязательный процент, предусмотренный договором займа, будет продолжать начисляться, и отказ от выплаты может привести к тому, что сумма к возврату окажется гораздо выше изначальной суммы кредитования.

Лидеры в сфере микрокредитования поддержали законодательную инициативу и внесли соответствующие изменения в работу компаний. Об этом сообщил директор сервиса онлайн-кредитования MyCredit Дмитрий Стензя:

"Украинский рынок микрокредитования имеет цивилизованный и клиентоориентированный характер. Мы понимаем все сложности и последствия карантина для украинцев, поэтому с готовностью поддержали решение Верховной Рады об отмене начисления штрафных санкций. Но не стоит забывать, что штрафные санкции – это не единственное последствие просрочки. Для заемщика важно сохранить кредитную историю позитивной, а кредитный рейтинг – высоким. Соблюдение платежной дисциплины, особенно сейчас – поможет обеспечить возможность в будущем получить кредит в любом финансовом учреждении. Допуская же нарушения сроков платежа, заемщик рискует надолго закрыть себе дорогу в банк, особенно если речь идет о крупных займах".

Что делать, если платить нечем?

Увольнение с работы, потеря дополнительного заработка, болезнь близкого человека, непредвиденные расходы – безусловно, просрочка может случиться по объективной причине. Но обратите внимание: шансы на одобрение кредита напрямую зависят от кредитной истории. Даже карантин и законодательные изменения не являются основанием для невыполнения договорных обязательств. Поддержание кредитного рейтинга очень важно при принятии решения о выдаче вам денег.

Специалисты сервиса MyCredit дали рекомендации, что делать заемщику, если просрочка по кредиту уже допущена:

Важно не игнорировать проблему и не прерывать связь с кредитором; Объясните представителю компании ситуацию, предоставьте соответствующие документы; Большинство компаний по умолчанию предлагают заемщикам возможность продлить договор займа или реструктуризировать задолженность и выплатить ее поэтапно; В некоторых случаях обращения клиентов могут пересматривать в частном порядке и предлагать индивидуальный график погашений.

Если вы обратились в надежную и проверенную компанию – вам обязательно пойдут навстречу и помогут решить проблему. Лидирующие микрофинансовые компании четко следуют украинскому законодательству, а также работают согласно Кодексу профессиональной этики по урегулированию просроченной задолженности (принят 25 февраля 2020 года в рамках круглого стола "ВАФК"), и сохранение доверительных отношений с заемщиком в любой ситуации является для них приоритетной задачей.

Хорошая кредитная история – ваш вклад в будущее

Из вышесказанного следует, что соблюдение платежной дисциплины в период карантина гарантирует сохранение репутации надежного и добросовестного заемщика. Это забота о будущем и возможность, в случае необходимости, беспрепятственно получить финансовую помощь в любой компании.

Председатель правления Ассоциации "ВАФК" Анна Замазеева подчеркнула:

"Несмотря на разнообразные повышенные риски, микрофинансовые компании готовы продолжать предоставлять потребителям финансовые услуги. В этом проявляется суть и социальная миссия микрофинансирования – оказание помощи в критически сложный для всех период наиболее уязвимому населению. В то же время и заемщикам необходимо более реалистично оценивать свои возможности и ответственно относиться к взятым обязательствам, чтобы не закрыть себе на будущее такой простой и доступный источник финансовой помощи".

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