Бюджетный фактор и спекулянты: эксперты объяснили рост доллара в Украине

/ Фото: Pixabay

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На 3 января 2020 года Национальный банк установил курс доллара в 23,69 грн. Таким образом, по сравнению со значениями 27 декабря 2019 года, курс доллара вырос сразу на 40 копеек. Сегодня, 28 декабря, на "черном" рынке было зафиксировано "проседание" нацвалюты до 24,46-24,84 грн/долл. Стоит ли говорить о начале девальвационного тренда гривни, новости "Сегодня" расспросили финансовых аналитиков.

По словам экономического эксперта Алексея Куща, доллар подорожал из-за бюджетного фактора, который "проявился в микроскопическом ослаблении гривни".

"Раньше, как правило, в конце года в центральном и местном бюджетах накапливались остатки по неиспользованным бюджетным программам – 50–70 млрд грн. Согласно Бюджетному кодексу, деньги, которые не использованы в текущем году, включаются в структуру доходов в следующем. Поэтому пытались ускорить бюджетные программы и на рынок попадало 50–70 млрд грн, которые раскачивали курсовые качели, и мы видели под Новый год девальвацию гривни, – рассказывает эксперт. – Однако в этом году по незащищенным статьям бюджета была введена т.наз. "картотека", соответственно, вброс бюджетных денег в экономику был критично мал. Но он все-таки был".

А финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что курс "зеленого" вырос из-за спекулянтов.

"В последний полноценный рабочий день, 26 декабря, Нацбанк выкупил лишних 700 млн долл., на которые не было покупателей. Если бы Нацбанк не вмешался, доллар бы существенно провалился в цене – до 20 грн или ниже. После этого Нацбанк ушел с рынка, крупные игроки тоже ушли и остались мелкие, которые что-то творят на межбанке, плюс в обменниках или на черном рынке ситуация, которую никто не контролирует", – объяснил Козак.

В целом среднесрочных оснований для удешевления гривни нет, резюмировали эксперты.

Ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что будет с курсом после Нового года.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

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