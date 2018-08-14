Бывшая "дочка" российского Сбербанка закрывает все отделения в Украине

ПАО "ВиЭсБанк" прекращает деятельность 32 отделений в связи с реорганизацией финучреждения. Так, VS Банк присоединится к ТАСкомбанку, сообщает пресс-служба банка.

Вместо старых отделений обещают открыть отделения ТАСкомбанка.

Напомним, ранее VS банк был "дочкой" Сбербанка России в Украине. В декабре 2017 года Сбербанк вышел из капитала украинского VS банка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited.

ВиЭс банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон банк) основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Также в 2017 году Сбербанк объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России. Впрочем сделка так и не состоялась, так как Национальный банк Украины (НБУ) не выдал разрешение на ее покупку сначала консорциуму инвесторов, куда должны были войти Norvik Banka и сын владельца российской нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид, а позже – белорусскому Паритетбанку.

Паритетбанк весной 2018 года повторно обратился к НБУ за разрешением на покупку российского Сбербанка. НБУ до 25 сентября определится с заявкой белорусского Паритетбанка на покупку украинской "дочки" российского Сбербанка.