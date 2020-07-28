Цена на золото снова побила исторический рекорд

Цена на золото на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем 28 июля установила новый исторический рекорд – 1974,7 доллара за унцию. Предыдущий максимум был обновлен 26-27 июля, когда цена на золото впервые достигала 1943 долларов.

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До конца июля-2020 исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 – 1891,9 доллара за унцию.

Как отмечают аналитики The Wall Street Journal, в целом цены на золото растут на фоне падения процентных ставок, опасений относительно перспектив мировой экономики в связи с пандемией, роста напряженности в отношениях между США и Китаем, а также на фоне ослабления доллара.

Как известно, золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

Напомним, власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Такие шаги последовали вслед за тем, как США обвинили Китай в попытке похитить американские разработки вакцины от коронавируса. Позднее власти Поднебесной прекратили работу генерального консульства США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду.

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Также на фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за Китая Вашингтон решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Подробности в видеосюжете:

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