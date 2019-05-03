Центробанки мира скупают золото, Россия – активнее всех
Второе место по закупкам драгоценного металла занял Китай
Пока Венесуэла распродает золотой запас, центральные банки мира побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года. Такие данные обнародовало агентство Bloomberg.
Всего в первой четверти 2019 года в мире были закуплены 145,5 тонны золота, что на 68% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
При этом лидером по объему закупок золота стала Россия. Центробанк РФ проводит такую политику в рамках дедолларизации.
Второе место по закупкам золота заняла КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.
Другими наиболее активными скупщиками золота в начале 2019 года также стали Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.
Ранее также сообщалось, что власти Италии готовятся продать огромный золотой запас. Правительство страны, по данным местных СМИ, рассматривает возможность использовать часть золотых резервов Банка Италии для покрытия дефицита бюджета в 2019 году.
В охваченной кризисом Венесуэле тем временем набирает обороты незаконная добыча золота:
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