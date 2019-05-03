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Центробанки мира скупают золото, Россия – активнее всех

3 мая, 12:03

Второе место по закупкам драгоценного металла занял Китай

Фото: пресс-центр НБУ

Пока Венесуэла распродает золотой запас, центральные банки мира побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года. Такие данные обнародовало агентство Bloomberg.

Всего в первой четверти 2019 года в мире были закуплены 145,5 тонны золота, что на 68% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом лидером по объему закупок золота стала Россия. Центробанк РФ проводит такую политику в рамках дедолларизации.

Второе место по закупкам золота заняла КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

Другими наиболее активными скупщиками золота в начале 2019 года также стали Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

Ранее также сообщалось, что власти Италии готовятся продать огромный золотой запас. Правительство страны, по данным местных СМИ, рассматривает возможность использовать часть золотых резервов Банка Италии для покрытия дефицита бюджета в 2019 году.

В охваченной кризисом Венесуэле тем временем набирает обороты незаконная добыча золота:

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Тег золото, золотой запас

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