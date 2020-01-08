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Цены на золото рванули вверх после атаки Ирана на военные базы США

8 января, 12:02

Инвесторы наращивают спрос на "спасительный актив"

/ Фото: пресс-центр НБУ

Мировые цены на золото заметно повысились после усиления напряженности на Ближнем Востоке и атаки Ирана на американские базы в Ираке. Об этом свидетельствуют данные торгов 8 января.

Так, по состоянию на 11:51 по киевскому времени цена февральских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex повысились до 1585,95 доллара за тройскую унцию. Ранее на сегодняшних торгах котировки достигали 1611 долларов за тройскую унцию.

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Как известно, золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

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Напомним, в ночь на 8 января 2020 года Иран атаковал две американские базы в Ираке. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана. – Ред.) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Операции дали имя "Мученик Сулеймани".

Видео: Press TV

Детальнее узнавайте на сайте "Сегодня" – Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео

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Источник: Сегодня

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