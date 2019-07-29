Гривня заметно укрепилась после голосования на выборах в Верховную Раду

Фото: welcomia / Freepik

Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-07-29T14:22:00+03:00 Финансы Гривня заметно укрепилась после голосования на выборах в Верховную Раду

Курс доллара к гривне за неделю снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,5-1,7%. Так, с прошлого понедельника официальный курс НБУ, снизился с 25,82 грн до 25,44 грн (-1,5%), спрос/предложение доллара на межбанке – с 25,650/25,675 до 25,220/25,250 (-1,7%), средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 25,65/25,94 до 25,20/25,49 (-1,7%). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Устойчивое укрепление гривни продолжается с пятницы 19 июля, которая предшествовала голосованию на выборах в Верховную Раду. Столь высокая стабильность гривни стала одним из факторов, который позволил НБУ сохранить в июле весьма благоприятный апрельский прогноз по инфляции. <...> На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – сообщил Иосуб.

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Напомним, ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара к концу года. Эксперты считают, что несмотря на действие неблагоприятных факторов, к концу года курс будет ниже заложенного в госбюджете-2019 (29,4 грн/долл.).

Также новости "Сегодня" выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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