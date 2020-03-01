Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в марте

В марте в Украине переведут часы на летнее время

Первый месяц весны приготовил для украинцев немало различных сюрпризов. Так, например, пенсии снова проиндексируют и повысят, а доллар, вероятно, будет падать из-за паники, связанной с коронавирусом. К тому же не стоит забывать и о традиционном переводе часов на летнее время. Сайт "Сегодня" рассказывает, каких изменений украинцам ждать в марте.

Вырастут пенсии

С 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3401 грн (+337 грн) Также увеличатся пенсии:

по инвалидности – с 2641 грн до 2931 грн (+290 грн);

по потере кормильца – с 2916 грн до 3237 грн (+321 грн);

по выслуге лет – с 4500 грн до 4995 (+495 грн).

Не повысят пенсии госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.); получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн).

Напомним, что за задержку пенсий, зарплат и стипендий украинцы теперь могут получить компенсацию. Подробности – в сюжете.

Будет дополнительный выходной

8 марта отмечается Международный женский день, и традиционно этот день в стране выходной. Но так как в этом году праздник приходится на воскресенье, выходной перенесется на понедельник – 9 марта. Получается, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта, т.е. с пятницы по понедельник включительно.

Гривня пойдет вниз

Аналитики отмечают, что в мире нарастает паника, связанная с коронавирусом, из-за чего наблюдается падение на мировых биржах. Независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает в комментарии сайту "Сегодня", что если падение продолжится, не исключено, что иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины, что может вызвать падение курса гривни.

"Пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривни. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривня будет находиться в коридоре 24,30 – 25,50 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине не исключено более существенное снижение гривни", – говорит Хмелевский.

Максим Орищак, аналитик "Центра биржевых технологий", также отметил, что в марте курс гривни может снизиться до диапазона 25–25,4 грн. По его мнению, на это также повлияли реакции спекулянтов на внешние события в мире в виде коронавируса.

"Распространение вируса до конца марта может поддержать девальвацию. Мы изначально затрагивали фактор эпидемии для валютного рынка как весомую причину для снижения гривни не ранее, чем в марте. Во-вторых, в стране наблюдаются негативные тенденции по динамике промышленности, что может поддерживать страх спекулянтов насчет скорой девальвации и подогревать опасения среди населения. Так, в целом, промышленное производство Украины сокращается уже четыре года, но сейчас динамика ускорилась, и в январе 2020 года промпроизводство упало на 5,1%", – отметил Орищак.

Эксперт добавил, что комментарии относительно кредитного транша от МВФ могут сдерживать гривневый оптимизм. Напомним, конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра в комментарии сайту "Сегодня" пояснил, что завышенный показатель расходов государственного бюджета заставит действующее правительство или начать секвестр (ограничение расходов) главной сметы страны, или увеличить объемы долгового финансирования за счет внутренних займов.

"Вместе с тем деловая активность в глобальной экономике будет снижаться, что повлияет на настроения нерезидентов и объемы валютных поступлений экспортеров. Учитывая высокие валютные резервы, Национальный банк имеет все возможности для контроля ситуации на межбанке, поэтому в краткосрочном периоде курс доллара будет зависеть от действий НБУ. Поскольку ожидается сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение гривневой ликвидности в банковской системе, Нацбанк будет удерживать курс доллара в коридоре 24-25 гривен с ползучей девальвацией гривни до отметки 25 грн/долл.", – говорит эксперт.

Нужно будет перевести часы

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье марта. Так, в этом году перевести часы на один час вперед нужно будет в ночь с 28 на 29 марта. Технически перевод осуществляется в 3:00, но если у вас нет ранних рейсов на самолеты, сделать это можно и утром.

В Россию можно будет поехать только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут ездить в России по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Cогласно постановлению Кабмина №1056 от 18 декабря 2019 года, въезд в РФ для граждан Украины возможен только по загранпаспорту.

Появятся тесты для выявления коронавируса

Ожидается, что в середине марта в Украину завезут экспресс-тесты для выявления коронавируса за пределами лаборатории. Такие тесты можно будет использовать даже дома, однако их результаты будут требовать лабораторного подтверждения. Время, которое необходимо для результатов на экспресс-тесте, составляет 15−20 минут.

Март будет очень теплым

По прогнозам Укргидрометцентра, март в Украине будет теплее, чем обычно. Среднемесячная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса больше, чем обычно. В Киеве и центральных областях Украины самой холодной будет середина марта — ожидается, что температура опустится до нуля градусов днем, а ночью — до -5 градусов мороза.

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