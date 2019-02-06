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Через карточки и онлайн-банкинг: в Украине упростят покупку долларов

Сегодня, 11:40

Рядовых граждан ждут серьезные упрощения валютных операций, анонсировали в НБУ

Фото: Flickr
Через карточки и онлайн-банкинг: в Украине упростят покупку долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aab/7f2/5c5aab7f247c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aab/7f2/5c5aab7f247c3.jpg Финансы Рядовых граждан ждут серьезные упрощения валютных операций, анонсировали в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить украинцам покупать иностранную валюту через интернет. Об этом заявил на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий, рассказывая об изменениях, которые предусматривает "Закон о валюте и валютных операциях"

"Касательно операций физических лиц мы анонсируем множество [валютных] послаблений. Касательно онлайн-покупки валюты – ее можно будет купить или через карточки, или через  онлайн-банкинг и другие системы, которые предлагают коммерческие банки", – заявил Чурий.

Кроме того, физические лица смогут инвестировать за границу без получения лицензии 50 тысяч евро в год.

"Лимит будет постепенно увеличиваться по мере улучшения макроэкономической ситуации", – добавил замглавы НБУ.

Также украинцы смогут переводить за границу до 150 тысяч гривен без открытия счетов.

Напомним, ранее также стало известно, что в почтовых отделениях Украины появится обмен валют. Операторы почтовой связи смогут получать от НБУ лицензии на осуществление валютных операций.

Кроме того, Нацбанк разрешил продавать и покупать иностранную валюту не только в обменниках и кассах банков, но и в терминалах и банкоматах. Автоматизированные обменники уже начали появляться в Киеве:

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Тег НБУ, валюта, обмен валют, покупка, доллары, Чурий, закон о валюте

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