Через карточки и онлайн-банкинг: в Украине упростят покупку долларов
Рядовых граждан ждут серьезные упрощения валютных операций, анонсировали в НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить украинцам покупать иностранную валюту через интернет. Об этом заявил на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий, рассказывая об изменениях, которые предусматривает "Закон о валюте и валютных операциях".
"Касательно операций физических лиц мы анонсируем множество [валютных] послаблений. Касательно онлайн-покупки валюты – ее можно будет купить или через карточки, или через онлайн-банкинг и другие системы, которые предлагают коммерческие банки", – заявил Чурий.
Кроме того, физические лица смогут инвестировать за границу без получения лицензии 50 тысяч евро в год.
"Лимит будет постепенно увеличиваться по мере улучшения макроэкономической ситуации", – добавил замглавы НБУ.
Также украинцы смогут переводить за границу до 150 тысяч гривен без открытия счетов.
Напомним, ранее также стало известно, что в почтовых отделениях Украины появится обмен валют. Операторы почтовой связи смогут получать от НБУ лицензии на осуществление валютных операций.
Кроме того, Нацбанк разрешил продавать и покупать иностранную валюту не только в обменниках и кассах банков, но и в терминалах и банкоматах. Автоматизированные обменники уже начали появляться в Киеве:
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