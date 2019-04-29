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Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После небольшого ослабления, случившегося перед выборами президента, гривня крепнет. Нацбанк также повысил официальный курс гривни на 9 коп., до 26,68 грн/долл. Эксперты прогнозируют нацвалюте в ближайшие месяцы относительную стабильность, но не исключают небольших скачков курса в связи с выплатами по долгам и повышением соцстандартов.  

Как менялся курс

Если 20 апреля курс наличного доллара добавил сразу 27 коп., подорожав до 27,2 грн/долл в продаже и до 26,88 грн/долл в покупке, то 24 апреля гривня отыграла падение. Более того, доллар стал на 3 коп. дешевле в продаже (в среднем 26,9 грн/долл) и на 7 коп. дешевле в покупке (в среднем 26,6 грн/долл). Увеличение спреда (разницы между покупкой и продажей) говорит о том, что финансисты верят в укрепление гривни, поэтому не спешат скупать валюту, надеясь, что она подорожает. Похоже, верит в это и население: согласно нашему мониторингу банков, ажиотажа ни с покупкой, ни с продажей валюты нет, кассиры даже жалуются на затишье.

Прогноз от экспертов

Банкиры и аналитики финансового рынка также прогнозируют стабильность курса гривни, но говорят, что он будет чуть выше 27 грн/долл.

"Скачок наличного курса перед выборами носил спекулятивный характер, — сказал нам управляющий директор финкомпании "Аверс №1" Игорь Львов. — Рынок не ожидает резких скачков, так как со стороны будущего президента подтверждено сотрудничество с МВФ. Но в ближайшие два-три месяца курс окажется в коридоре 27—27,5 грн/долл из-за выплат по внешним долгам и роста соцстандартов с 1 июля, так как приток "лишней" гривни на рынок ослабит ее курс".

А вот руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин видит три возможных риска, способных обвалить гривню уже в мае выше 28 грн/долл.

"Первый риск — это выплаты по внешнему госдолгу в начале мая (около 2 млрд долл), второй — если по итогам миссии МВФ, намеченной на май, мы не получим от Фонда очередной транш в 1,9 млрд долл, третий — возможный досрочный роспуск новым президентом Верховной Рады и досрочные парламентские выборы, — анализирует Шевчишин. — Последний риск пока маловероятен, но не исключен".

В целом эксперты оценивают, что вероятность девальвации гривни ниже 28 грн/долл примерно втрое ниже, чем стабильность ее курса в ближайшие 100 дней в пределах 27—27,5 грн/долл. 

А. Яремчук

Курс. Гривня начала отвоевывать позиции после небольшого падения перед вторым туров выборов

Курс валюты зависит от политики

Летом курс доллара останется в коридоре 26,5—27,5 грн, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

"Снизится деловая активность, вырастет экспорт наших товаров, и снизится импорт нефтепродуктов — это все укрепит нацвалюту. Но есть риски политические. Если власть потеряет контроль над ситуацией в стране, это отпугнет инвесторов, а люди захотят снять деньги из банков", — отмечает эксперт.

Напомним, эксперты ранее прогнозировали,чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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