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Что можно купить за доллар в Украине и в США: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 16:33

При примерном равенстве "долларовых" цен зарплаты американцев в 10 раз выше, чем у украинцев

Что можно купить за доллар в Украине и в США: эксперимент "Сегодня" Финансы При примерном равенстве "долларовых" цен зарплаты американцев в 10 раз выше, чем у украинцев

Что можно позволить себе на один американский доллар в Украине и Соединенных Штатах? Корреспонденты "Сегодня" провели валютный эксперимент и решили найти ответ на этот вопрос в столичном супермаркете. 

В отделе бакалеи киевского магазина на доллар можно взять себе макарон – и то не любых, ведь на некоторые виды пасты одного бакса уже не хватает. В мясном отделе за доллар продают не более 300 граммов свинины или почти два килограмма костей. При покупке яиц доллара хватает на 11 штук. 

Если украинцу захочется сварить борщ, то и на это блюдо доллара окажется недостаточно. К примеру, половина качана капусты уже потянет на 15 гривен. Лук, свекла, морковь и картофель добавят к сумме еще почти 12 гривен. То есть на томатную пасту денег уже не останется.

Напомним, два года назад, в январе-2017, в Украине за доллар можно было купить две пачки молока, три буханки хлеба, 50 таблеток валерьянки и билет в музей.

В США на один доллар тоже не пошикуешь. Впрочем, кое-что себе все же можно позволить. Например, в Вашингтоне есть специальный магазин с заниженными ценами, где продают бакалею, канцелярские товары и игрушки. Дешевле доллара в нем нет ничего – собственно, все продают ровно за один бакс. Это, например, фасоль, рис и консервы с индейкой или даже с устрицами.

Однако за пределами магазина "Все за доллар" выбор для владельца такой банкноты стремительно уменьшается. Возможно, конфеты – это единственное, что можно купить за один "зеленый". В некоторых местах на эту сумму получится выпить кофе.

Следовательно, и у нас, и в США полноценной покупки на доллар не сделаешь. Но вот средняя заплата в Украине всего 400 долларов, а в Штатах – все четыре тысячи.

Напомним, с 1 января 2019 года, минимальная зарплата в Украине выросла до 4170 гривен, то есть на 447 грн. Если пересчитать "минималку" на американскую валюту по официальному курсу за 12 февраля, она составит всего 154 доллара.

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