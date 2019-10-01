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Что ожидает рынок микрозаймов в Украине

1 октября, 11:30

Актуально

МФО несмотря на стремительный рост своих филиалов остаются довольно рискованным бизнесом. Украинцы в полной мере почувствовали вкус легких денег, которые стали брать на развлечения, а не решение проблем

МФО несмотря на стремительный рост своих филиалов остаются довольно рискованным бизнесом. Украинцы в полной мере почувствовали вкус легких денег, которые стали брать на развлечения, а не решение проблем. Дополнительно правительство принимает новые законы, регулирующие небанковские организации.

Рост МФО на рынке

Расцвет микрокредитования приходится на конец 2000 года. Тогдашний кризис затронул множество сфер бизнеса: тысячи человек остались без работы. Украинцам в срочном порядке понадобились деньги, но банки тщательно перепроверяют кандидатов на получение кредита. Микрофинансовые компании повсеместно стали предлагать деньги без лишних формальностей, а им стали помогать сайты-агрегаторы кредитов, которые позволяют сравнивать условия онлайн-кредитования. Именно мобильность МФО и переход на прогрессивные технологии позволила занять серьезную нишу в Украине. Деньги на карту без проверок и ожиданий – особенности МФО компаний.

При создании микрофинансовых услуг подразумевалось, что люди будут решать с их помощью проблемы, но ситуация кардинально меняется. Онлайн-кредиты все больше востребованы для покупки развлекательных услуг и соответствующих товаров. Деньги, потраченные таким образом, люди не спешат возвращать, ведь никаких договоров лично с МФО заемщик не подписывал.

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Трудности для МФО

Рынок на 2019 год онлайн-кредитов продолжает расти. Однако с той же скоростью увеличивается невозврат кредита. Украинцы отказываются платить по долгам, максимально оттягивая необходимые по договору платежи. Две причины такого поведения:

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  1. Многие уверены, что цифровая подпись через интернет не имеет юридической силы, соответственно – платить незачем.
  2. Финансовая неграмотность заемщиков. Полученные деньги используются нецелесообразно, что приводит к увеличению общего долга, который числится за частным лицом. Человек в подобной ситуации не решает проблемы, а пытается погасить задолженность путем оформления нового кредита у другой компании.

Правительство также не находится в стороне: 12 сентября был принят новый закон (№ 1069-2). Изменения подразумевают наведение порядка на небанковском финансовом рынке. Предлагается усовершенствовать функционал проводимых операций с целью лучшего контроля со стороны соответствующих органов. Сам орган поменялся с НКФП на Национальную комиссию по ценным бумагам в сотрудничестве с Нацбанком.

Так называемый закон "о сплите" предусматривает регулирование работы сразу нескольких игроков финансового рынка: кредитных организаций и союзов, ломбардов, факторинговых компаний, онлайн-площадок по переводу денег. Около 1900 компаний, работающих на рыке микрокредитования в Украине, предположительно изменят формат своей работы в вопросах ставок, подачи отчетности, защите прав потребителя.

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