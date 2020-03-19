Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Даже если больше 27 гривен: Клименко объяснила, почему НБУ нужно отпустить курс

19 марта, 19:09

Виктория Подолянец

Нацбанк не должен тратить валютные резервы, спасая гривню

Национальный банк Украины не должен тратить валютные резервы, спасая гривню. Такое мнение выразила народный депутат (фракция "Голос"), первая замглавы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко в интервью "Сегодня" – "Если коронавирус будет "буянить" три-пять месяцев, мы зайдем в затяжной экономический кризис".

"Я думаю, Нацбанк должен установить себе определенную планку, лимит, после которого он перестанет расходовать золотовалютные резервы на это. Почему? Потому что, возможно, сейчас паника. Люди испугались и побежали покупать доллары. В таком случае ситуация стабилизируется. Если инвесторы не будут выводить средства, активы, возможно, не все будет так критично и курс стабилизируется на уровне 27 гривен за доллар", – предположила народный депутат.

Она отметила, что именно такой курс предусмотрен в законе о Государственном бюджете на 2020 год.

"НБУ должен неделю посмотреть: если это просто паническое, психологическое давление, то оно довольно быстро успокоится. Возможно, в эту неделю НБУ и нужно поддерживать. Но если это будет продолжаться и станет ясно, что деньги выводят, то это другая ситуация", – отметила Клименко.

Реклама

В таком случае, по ее словам, НБУ не должен тратить валютные резервы, спасая гривню.

"Нацбанк должен отпустить курс, и он будет таким, каким будет. К сожалению, даже если это больше 27 гривен. Потому что, если мы проедим все резервы, у нас будут вопросы с макроэкономической стабильностью, с тем, как закупать импорт. А импорт нам понадобится, потому что у нас недостаточно возможностей бороться с коронавирусом с помощью отечественных лекарств и оборудования. Их нужно будет закупать за границей. Соответственно, нужна будет валюта", – сказала Клименко.

Она предложила уделить первоочередное внимание созданию своего рода "экономического штаба" с режимом работы 24/7, в котором был бы представлен и Нацбанк, и правительство, и Офис президента.

В тренде
Эксперт показал, как Саудовская Аравия сбивает цену российской нефти
Фото: REUTERS/Nick Oxford

"Чтобы решения принимались каждый день, каждый час в зависимости от того, как развивается ситуация в мире и в Украине. В текущей ситуации нельзя реагировать через три дня на то, что происходит сегодня", – подчеркнула народный депутат.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что компания SCM предложила создать Штаб по экономическому здоровью Украины, чтобы совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях.

Напомним, в Международной организации труда считают, что пандемия коронавируса может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек.

Киев ожидает результата консультаций с Международным валютным фондом о получении финансирования в связи с эпидемией коронавируса. Свой ответ МВФ даст в ближайшие недели, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Как украинцы приспосабливаются к карантину – смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ валюта карантин коронавирус пандемия курс гривни курс доллара Юлия Клименко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара станет еще выше: прогноз на неделю
Курс доллара станет еще выше: прогноз на неделюФинансы
ПриватБанк остановил наличный обмен валют: что произошло
ПриватБанк остановил наличный обмен валют: что произошлоФинансы
Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почта
Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почтаУкраина
В Нацбанке рассказали, как спасали гривню: продали 250 млн долларов
В Нацбанке рассказали, как спасали гривню: продали 250 млн долларовЭкономика
Стало известно, сколько валюты продали во вторник
Стало известно, сколько валюты продали во вторникФинансы
Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
Курс доллара в Украине пробил психологическую отметкуФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...