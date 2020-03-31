Дефицитный доллар: почему из украинских банков исчезла иностранная наличность

В Украине после начала карантина оказались в дефиците маски и антисептики, а теперь – еще и валюта. Иностранная наличность начала исчезать из касс банков. По приблизительным данным, ежедневно в Украину в грузовых отсеках пассажирских самолетов завозили от 20 до 50 млн различной валюты. Занимались этим несколько банков, растаможивали наличные и продавали остальным. Логично, что из-за сокращения авиарейсов могли возникнуть сбои с доставкой, но не так чтобы совсем все исчезло? Неужели НБУ, кроме гривни, на двухнедельную процедуру обеззараживания, отправил и валюту?

Известно, что купюры переносят возбудителей опасных болезней и желательно рассчитываться карточками. Однако случаются ситуации, когда нужны наличные, особенно в твердой валюте. Клиент одного из банков согласился рассказать новостям "Сегодня" свою историю на условиях анонимности. Уже больше недели, как он не может снять доллары с банковского счета.

"Депозит в долларах. По условиям, я могу забирать деньги в любой момент. То есть, я могу пополнять депозит, я могу забирать с депозита в тот момент, когда я захочу. Я сделал заявку на определенную валюту. Заявка пошла в обработку. После чего со мной созвонились и сообщили, что на данный момент я не могу получить деньги в валюте по причине их отсутствия. Единственное решение – забрать деньги в национальной валюте. Но если переводить деньги в гривню, я теряю на каждых ста долларах порядка семидесяти‑восьмидесяти гривен. И это мои деньги, которые я зарабатывал", – говорит мужчина.

В банке же говорят, что на время карантина ввели ограничения, и потому наличную валюту забрать нельзя. Перевести деньги в другой банк тоже не получается.

"И знаю, что один из банков выдает сейчас деньги и у них нет ограничений. И я рассматривал перевести деньги с одного банка в другой банк. И соответственно, тогда заказать там валюту и забрать. Но на данном этапе столкнулся с ограничением перевода валюты. Сейчас пока этот вариант невозможен", – говорит клиент финучреждения.

Почему некоторые банки прекратили выдавать наличные доллары? Эксперты подтверждают, что помешало именно прекращение международного пассажирского авиасообщения из-за коронавируса.

"Сама наличная иностранная валюта получалась Украиной через самолеты общественной гражданской авиации. Обычные рейсовые самолеты везли несколько миллионов, иногда десятки миллионов, долларов или евро. После того, как две недели назад Украина остановила регулярные авиасообщения с европейскими странами, соответственно, приток иностранной наличной валюты в Украину существенно уменьшился", – объясняет основатель инвестиционной компании Тарас Козак.

А происходит это все на фоне валютного ажиотажа. По данным Экспертной платформы НБУ – неформального объединения сотрудников Нацбанка, когда в Украине объявили карантин, спрос на наличную валюту почти вдвое превысил среднедневной показатель. Так, 11 марта украинцы купили 114 млн долларов вместо обычных 64 млн. Но уже через неделю, наоборот, пошли сдавать валюту. При этом эксперимент новостей "Сегодня" показал, что обменниках доллары и евро еще есть. В трех пунктах нам без вопросов согласились продать наличную валюту.

Нехватка долларов в банках – временная, прогнозируют эксперты. Ведь в мире твердой валюты достаточно. О намерении печатать доллары нон-стоп заявили в Федеральной резервной системе (ФРС) США. Центробанки европейских стран также включают печатные станки для поддержки своих экономик. Проблем с евро вообще не наблюдается.

"Национальный банк сначала закупил большую партию – 100 млн наличных евро – и привез их в Украину. И продавал коммерческим банкам. Доллары Национальный банк планировал закупить позже. Я уверен, что это совершенно временный период. Неделя, возможно", – считает Тарас Козак. В тренде Дефицитный доллар: почему из украинских банков исчезла иностранная наличность

"Я надеюсь, ближайшие неделю-две доставят в Украину определенное количество наличных долларов и ситуация успокоится", – добавляет директор финансового издания Александр Крамаренко.

Ажиотажный спрос на валюту расшатывает курс и оставляет обменники пустыми. Поэтому если в ближайшее время вы собираетесь потратить деньги внутри страны, то переходить с валюты на валюту нет никакого смысла, отмечает эксперт.

"Я вообще лично не вижу для себя необходимости вкладывать в доллар или евро гривневые средства, которые я планирую потратить, ну, допустим, до начала мая. Потому что я точно больше потеряю на скачках туда и обратно", – делится Крамаренко.

А еще не стоит пользоваться услугами сомнительных дельцов. Хотя "менялы" как явление остались в девяностых, в сложные времена всегда появляются желающие наживы.

"Современные подделки очень качественные. С виду их не отличить. Рисковать менять свою валюту или гривни в неизвестных местах, где неизвестные люди, я очень не рекомендую. Не думаю, что возникнет черный рынок. Национальный банк не вводит никаких запретов, более того, выдает новые лицензии", – считает Козак.

Опрошенные новостями "Сегодня" эксперты убеждены в надежности отечественной банковской системы и оснований волноваться вкладчикам не видят. Но как заставить банк выполнить условия договора и вернуть деньги сейчас, наш собеседник не знает.

"Один из вариантов – это обращаться в Национальный банк Украины с жалобой. Поскольку деньги нужны сейчас. И хотелось бы их забрать. И не хотелось бы терять на обмене. Второй вариант – просто ждать", – говорит мужчина и добавляет, что в будущем вряд ли воспользуется услугами именно этого банка.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объяснял, что на курс гривни сейчас больше влияет политика, чем экономика, в частности приятие законов для возобновления сотрудничества с МВФ. Аналитик подтвердил прогнозы о том, что паника постепенно спадает и рынок ищет точку равновесия.

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