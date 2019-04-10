Делегация НБУ едет на собрание МВФ и Всемирного банка в Вашингтон

Собрание МВФ и ВБ началось 8 апреля и завершится 14 апреля

REUTERS/Yuri Gripas.

Делегация НБУ едет на собрание МВФ и Всемирного банка в Вашингтон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db6/43e/5cadb643e1352.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db6/43e/5cadb643e1352.jpg 2019-04-10T12:27:00+03:00 Финансы Собрание МВФ и ВБ началось 8 апреля и завершится 14 апреля

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в составе украинской делегации сегодня отбывает в Вашингтон (США) на ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Об этом 10 апреля написала пресс-служба регулятора на странице в Facebook.

В украинскую делегацию также вошли директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и глава Управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.

Собрание МВФ и ВБ началось 8 апреля и завершится 14 апреля. Планируется, что украинская делегация встретится с представителями МВФ, ВБ, Международной финансовой корпорации, а также крупнейших международных инвестиционных компаний и банков.

Накануне пресс-служба Министерства финансов сообщила в Facebook, что министр финансов Оксана Маркарова, замглавы Минфина Юрий Гелетей и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца отбыли в Вашингтон 9 апреля.

"Это одно из главных событий финансового мира, который проходит дважды в год под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка, и это повод обсудить вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика. На этот раз проблема бедности, угроза очередного замедления мировой экономики и вызовы, стоящие перед странами в этом контексте", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%. При этом в 2020-м ожидается рост реального ВВП Украины на 3%, как и ранее. Среднегодовая инфляция в стране прогнозируется на уровне 8% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.





Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП в этом году на 0,2 процентных пункта – до 3,3%. Наибольший рост среди стран с развитой экономикой, по прогнозам аналитиков, покажут США.

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