Делегация НБУ едет на собрание МВФ и Всемирного банка в Вашингтон
Собрание МВФ и ВБ началось 8 апреля и завершится 14 апреля
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в составе украинской делегации сегодня отбывает в Вашингтон (США) на ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
Об этом 10 апреля написала пресс-служба регулятора на странице в Facebook.
В украинскую делегацию также вошли директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и глава Управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.
Собрание МВФ и ВБ началось 8 апреля и завершится 14 апреля. Планируется, что украинская делегация встретится с представителями МВФ, ВБ, Международной финансовой корпорации, а также крупнейших международных инвестиционных компаний и банков.
Накануне пресс-служба Министерства финансов сообщила в Facebook, что министр финансов Оксана Маркарова, замглавы Минфина Юрий Гелетей и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца отбыли в Вашингтон 9 апреля.
"Это одно из главных событий финансового мира, который проходит дважды в год под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка, и это повод обсудить вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика. На этот раз проблема бедности, угроза очередного замедления мировой экономики и вызовы, стоящие перед странами в этом контексте", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%. При этом в 2020-м ожидается рост реального ВВП Украины на 3%, как и ранее. Среднегодовая инфляция в стране прогнозируется на уровне 8% в 2019 году и 5,9% в 2020-м.
Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП в этом году на 0,2 процентных пункта – до 3,3%. Наибольший рост среди стран с развитой экономикой, по прогнозам аналитиков, покажут США.
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