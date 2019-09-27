Дело банка "Финансы и кредит": Константина Жеваго заочно уведомили о подозрении

Экс нардепа подозревают в причастности к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн

Фото: zhevago.info

Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. Об этом в в Facebook сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народного депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит", – написала она.

Варченко напомнила, что в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком "Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более 113 млн долл., украинский банк выступил поручителем.

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"В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" те самые 113 млн долл. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным", - пояснила Варченко.

Она также отметила, что, прежде чем уведомить Жеваго о подозрении, ГБР совместно с другими правоохранительными органами провело масштабную работу по анализу финансовых документов.

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"В итоге были собраны материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ІІІ-VIII созывов, который является бенефициарным собственником банка, причастен к организации преступной схемы по растрате средств финучреждения", - написала она.

Варченко также уточнила: следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

По словам замдиректора ГБР, Жеваго заочно уведомлен о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Константин Жеваго потерял полмиллиарда долларов за полдня.

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