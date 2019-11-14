Дело на 7,5 миллиарда: ПриватБанк оспорит решение суда по компаниям Коломойского

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

ПриватБанк, в работе которого на днях произошел сбой, подает кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозсуда, который признал недействительными условия кредитных договоров с компаниями экс-совладельца банка Игоря Коломойского. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе финучреждения.

Отмечается, что еще до национализации в декабре 2016 года ПриватБанк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

"Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что ПриватБанк считает решение суда безосновательным и необоснованным и обжалует его в Верховном Суде.

Постановление суда по делу № 910/12787/17 было принято 4 ноября и обнародовано 12 ноября.

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Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабре 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем начислений по процентам "R"или вознаграждениям за пользование кредитом по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам, пишет Finbalance.

Новости "Сегодня" писали, что ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Коломойский требует через суд вернуть ему акции банка и называет национализацию незаконной.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом отмечал, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

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