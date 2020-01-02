Деньги и везение: финансовый прогноз на 2020 год

Новый 2020-й год – год Белой Металлической Крысы. Многих волнует, каким в этот год будет их финансовое везение. Впрочем, в уходящем году на личные финансы украинцев повлияли не звезды, а несколько знаковых цифр: доллар, который обвалился до 23 гривен; нефть, стоимость которой за день выросла до 69 долларов; "золотой" лук по 40 гривен за килограмм; "дыра" в бюджете на 56 млрд гривен.

Новости "Сегодня" решили разобраться, удержится ли гривня в хит-параде самых крепких валют в мире, где Украина рискует потерять и почему.

Цена на газ и отопление

В новый год Украина должны войти с более низкими тарифами на отопление. По крайней мере, это обещает премьер-министр Алексей Гончарук:

"Этой зимой цена на газ расти не будет – это дает нам возможность – правительству, команде президента снизить цену в платежке за коммунальные услуги и за отопление", – заявил Гончарук.

За последний год цены на газ упали почти на треть. Теперь топливо дешевле обходится котельным, которые используют газ для производства тепла, а потому они могут и снизить свои тарифы на отопление, объяснил премьер. Кроме того, в правительстве настаивают на перерасчета платежек за декабрь – месяц, когда газ уже подешевел, а отопление нет.

"Осуществления перерасчета позволит уменьшить платежку потребителя декабря-2019 в среднем на 300-400 грн. Поэтому, например, за отопительный сезон 2019/2020 гг. семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 грн", – подсчитали в Министерстве развития громад и территорий.

Впрочем, это всего лишь рекомендации правительства. Окончательные решения должны принимать местные власти, и некоторые из них уже заявили о пересмотре тарифов. Речь идет о Черкассах, Житомире, Кривом Роге, Обухове и некоторые другие. Например, в Кропивницком, по словам премьера, платежки будут уменьшены на 29%. А мэр Киева Виталий Кличко пообещал снизить плату за отопление на 23%.

Но будут ли украинцы платить за газ меньше? Стоимость голубого топлива как товара снизилась на треть, однако при этом Нацкомиссия по регулированию энергетики на 30% повысила тарифы на распределение газа. А ведь с 2020 года украинцы начинают получать не одну платежку за голубое топливо, а две – за газ как товар и за его доставку. Именно вторая платежка может ударить по карману.

Курс доллара

После стремительного и длительного укрепления к Новому году гривня вернулась к обесцениванию. В обменниках доллар вырос почти до 25 гривен. И, как прогнозирует финансист Александр Савченко, американская валюта в 2020 году будет дорожать.

"При лучшем сценарии среднегодовой курс на следующий год я оцениваю в 25-26 гривен за доллар. Худший сценарий – когда будут продолжаться ошибочные действия в монетарной и в финансовой политике – то курс может быть 28-29", – говорит эксперт.

Ошибочными действиям он считает заимствования, которые правительство делало последнее время. Он говорит, что Украина продавала государственные облигации под неоправданно высокие проценты, а покупали эти бумаги в основном иностранные спекулянты. При этом на 2020 год и без того приходится пик выплат по государственному долгу Украины. Эксперты уточняют, что лучший вариант – получить новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ), который будет более дешевым и поможет выплатить старые долги.

"Если не будет транша, возникнет высокая вероятность реструктуризации долга. И тогда может произойти обвал гривни, может, даже до 30 гривен за доллар", – считает Савченко.

Цены на бензин

От того, каким будет курс доллара, зависит и стоимость бензина в Украине. За последнюю неделю 2019 года горючее немного подешевело. Это состоялось после встречи президента Владимира Зеленского с собственниками сетей АЗС. Они также пожаловались главе государства на нелегальные заправки, которые не платят налоги, а потому могут продавать топливо по бросовым ценам. Такие АЗС "уводят" клиентов у легальных заправок, и последние вынуждены увеличивать наценку. Зеленский пообещал с января начать борьбу с нелегалами.

Собственников АЗС это обнадежило, они рассчитывают, что с нелегальными заправками государство будет действовать также решительно, как с подпольным игорным бизнесом, рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн. И если нелегальные заправки все-таки закроют, легальные снизят цены на бензин

"Цена – 25,5 гривни может быть средней, а не 27, как мы имеем на сегодняшний день. Полторы – две гривны у нас еще есть потенциалы для снижения", – прогнозирует Куюн цену на А-95.

Но при этом вырастет цена на автогаз. Сейчас даже легальны АЗС торгуют им по заниженной стоимости – чтобы хоть как-то конкурировать с нелегалами. А вот если курс доллара пойдет вверх, так же стремительно начнет дорожать все топливо.

Соцвыплаты и цены

Доходы украинцев в 2020 году будут расти не так стремительно, как хотелось бы. Показатели госбюджета на 2020-й довольно скромные. Предполагается, что соцстандарты будут расти в несколько этапов. Минимальная пенсия до конца 2020 года должна вырасти приблизительно на 130 грн, до 1769 грн; прожиточный минимум – на 150 грн, до 2189 грн. А минимальная зарплата вырастет в начале года и меняться не будет. "Минималка" прибавит 550 гривен и составит 4723 грн.

Ожидается, что средняя зарплата в 2020 году повысится на 16%. В то же время инфляция будет чуть ниже 6%. То есть реальная покупательная способность работающих украинцев должна увеличиться на 10%. В Ассоциации торговых сетей подтверждают, что резких скачков цен действительно не ожидается – потому что расти уже некуда.

"Подавляющее большинство даже социальных продуктов уже дороже, чем в странах Европы. Например, стоимость молока в среднем в Польше в 2-2,5 раза ниже, чем в Украине. Стоимость белого хлеба в Польше на 30% ниже, чем в Украине. <...> Мы с вами уже живем по ценам Европы и таким образом мы, если и увидим рост цен на продукты, он будет достаточно умеренным", – объясняет глава ассоциации Алексей Дорошенко.

Но к очередному удару по кошельку нужно приготовиться курильщикам – в 2020 году значительно подорожают сигареты. Пачка в среднем станет дороже на 5-6 гривен, и будет стоит 45 гривен. Цены на сигареты повышаются из-за принятого в 2017 году закона, согласно которому табачные изделия будут дорожать на 20% ежегодно вплоть до 2025 года. По прогнозам, к этому времени стоимость пачки вырастет в несколько раз и будет такой же, как в странах ЕС. А пока что сигареты в Украине дешевле, чем в Евросоюзе.

В целом следующий год должен быть лучше, чем 2019-й. Об этом говорят все опрошенные нами эксперты. Конечно, если не будет потрясений – обострения на Донбассе, дальнейшей агрессии России, массовых акций протеста, политического кризиса в Украине. Все эти события могут корректировать осторожные оптимистичные прогнозы.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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