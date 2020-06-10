Деньги от МВФ пойдут на нужды украинских граждан – Шмыгаль

В эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24» премьер объяснил, на что именно будут выделять средства

Ни пенсионный возраст, ни тарифы на коммуналку повышаться не будут. Международный валютный фонд, который предоставит Украине очередной кредит, не выдвигает таких требований. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

Накануне в Вашингтоне приняли программу для Украины – на пять млрд долларов. "Сегодня" разбирались, когда Украина их получит, и на что их потратит правительство.

Тарифы на коммунальные услуги повышать не будут – так выделение денег МВФ прокомментировал премьер-министр во время заседания Кабмина. Чем опроверг обвинения оппонентов.

"Некоторые украинские политики продолжают распространять страшилки о МВФ. В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательств повышать тарифы. Более того, МВФ разделяет нашу политику в отношении тарифообразования. Украинцы не должны переплачивать за отопление в следующем сезоне", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Средства от МВФ должны помочь Украине преодолеть убытки, вызванные пандемией COVID-19 и падением экономики. Финальные переговоры с фондом, который базируется в Вашингтоне, были изнурительными, признался сегодня президент Зеленский. В частности, из-за разницы во времени. "Это наша большая победа – ночью, со вчера на сегодня, Международный валютный фонд полностью принял и согласовал нашу программу. Нашли понимание и увеличили первый транш", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, первый транш, в 2,1 млрд долларов, поступит в бюджет в ближайшие дни. Это на 200 млн больше, чем рассчитывали. На что именно пойдут деньги МВФ, эксклюзивно в эфире телеканала "Украина 24"

"Средства идут напрямую в государственный бюджет, то есть, это – средства для людей. Принципиально. Средства, которые в этом году будут расходоваться на нужды украинцев. И на финансирование фонда для борьбы с COVID-19, финансирование бюджетных программ, социальных программ, выплату пенсии, обеспечение стабильности", – рассказал глава правительства в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

Второй транш, а это еще 1,5 млрд долларов, страна получит, если выполнит все требования МВФ. Об этом заявила руководительница фонда Кристалина Георгиева. В частности, там обеспокоены неопределенностью Украины относительно направления экономической политики. И еще раз напомнили о необходимости в продолжении реформ и борьбы с коррупцией. Следующие переговоры по этому поводу между МВФ и Украиной ожидают в конце лета.

Ранее "Сегодня" писали о том, что правительство считает, что прогнозные показатели лучше оценки МВФ.

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По мнению министра финансов Сергея Марченко, правительство имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ), который вместе с утверждением новой 18-месячной программы для Украины на 5 млрд долл. ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%.

"МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, а мы имеем свои, и мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучше, чем ожидает МВФ. Мы в бюджет заложили падение ВВП на уровне 4,8%, поэтому есть все ожидания, что у нас есть более оптимистический прогноз развития нашей экономики", – отметил Марченко.

Также мы писали о реакции президента Зеленскогона решение МВФ о выделении кредита.

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