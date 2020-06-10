Деньги от МВФ пойдут на нужды украинских граждан – Шмыгаль

Ни пенсионный возраст, ни тарифы на коммуналку повышаться не будут. Международный валютный фонд, который предоставит Украине очередной кредит, не выдвигает таких требований. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
Накануне в Вашингтоне приняли программу для Украины – на пять млрд долларов. "Сегодня" разбирались, когда Украина их получит, и на что их потратит правительство.
Тарифы на коммунальные услуги повышать не будут – так выделение денег МВФ прокомментировал премьер-министр во время заседания Кабмина. Чем опроверг обвинения оппонентов.
"Некоторые украинские политики продолжают распространять страшилки о МВФ. В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательств повышать тарифы. Более того, МВФ разделяет нашу политику в отношении тарифообразования. Украинцы не должны переплачивать за отопление в следующем сезоне", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Средства от МВФ должны помочь Украине преодолеть убытки, вызванные пандемией COVID-19 и падением экономики. Финальные переговоры с фондом, который базируется в Вашингтоне, были изнурительными, признался сегодня президент Зеленский. В частности, из-за разницы во времени. "Это наша большая победа – ночью, со вчера на сегодня, Международный валютный фонд полностью принял и согласовал нашу программу. Нашли понимание и увеличили первый транш", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, первый транш, в 2,1 млрд долларов, поступит в бюджет в ближайшие дни. Это на 200 млн больше, чем рассчитывали. На что именно пойдут деньги МВФ, эксклюзивно в эфире телеканала "Украина 24"
"Средства идут напрямую в государственный бюджет, то есть, это – средства для людей. Принципиально. Средства, которые в этом году будут расходоваться на нужды украинцев. И на финансирование фонда для борьбы с COVID-19, финансирование бюджетных программ, социальных программ, выплату пенсии, обеспечение стабильности", – рассказал глава правительства в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
Второй транш, а это еще 1,5 млрд долларов, страна получит, если выполнит все требования МВФ. Об этом заявила руководительница фонда Кристалина Георгиева. В частности, там обеспокоены неопределенностью Украины относительно направления экономической политики. И еще раз напомнили о необходимости в продолжении реформ и борьбы с коррупцией. Следующие переговоры по этому поводу между МВФ и Украиной ожидают в конце лета.
Ранее "Сегодня" писали о том, что правительство считает, что прогнозные показатели лучше оценки МВФ.
По мнению министра финансов Сергея Марченко, правительство имеет более оптимистический прогноз развития отечественной экономики по сравнению с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ), который вместе с утверждением новой 18-месячной программы для Украины на 5 млрд долл. ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2%.
"МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, а мы имеем свои, и мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучше, чем ожидает МВФ. Мы в бюджет заложили падение ВВП на уровне 4,8%, поэтому есть все ожидания, что у нас есть более оптимистический прогноз развития нашей экономики", – отметил Марченко.
Также мы писали о реакции президента Зеленскогона решение МВФ о выделении кредита.
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