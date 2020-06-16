Депозиты идут ко дну: куда вложить деньги и сколько можно заработать

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до рекордного уровня в истории независимой Украины – 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже две недели, как снижают. Ситуация одинакова и с большими, и с малыми банками. Причем ни те ни другие не говорят, где предел и когда падение доходности остановится.

Сейчас на гривневом депозите можно заработать за год от 7% до 12% против 20% еще пару лет назад. А на деле и того меньше. Если положить в банк 50 тысяч гривен, за год "накапает" 6 тысяч гривен как проценты. Но есть налоги – 19,5%. Для это суммы – почти 1200 гривен. Чистого дохода получается лишь 4800 гривен. Если сравнивать эту сумму с доходностью вкладов в других странах, выходит неплохо. Но если учитывать украинскую инфляцию и экономическую нестабильность, предложение оказывается на слишком интересным.

При этом, как говорят финансовые аналитики, падение ставок еще не закончилось. Специалисты прогнозируют, что проценты уменьшатся еще на 1-2%.

"Они приблизились к 10%, в некоторых банках уже и меньше в гривне. И я вижу, это будет дальше продолжаться, дальше будет курс на снижение. Почему? Несмотря на карантин, несмотря на скачок курса, вкладчики не побежали массово за депозитами. Банкам нет резона повышать ставки – они хотят сохранить свои прибыли", – объясняет финаналитик Михаил Демкив.

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Кроме того, Нацбанк рекордно опустил учетную ставку. Этот показатель – своего рода маяк, который определяет стоимость денег на рынке. Именно по этой ставке НБУ одалживает средства коммерческим банкам, которые, в свою очередь, кредитуют своих клиентов уже с маржой. Чем ниже учетная ставка, тем доступнее, по идее, должны быть кредиты и менее выгодны депозиты.

"Учетная ставка у нас снижается по двум причинам. Первая причина – падает инфляция, и Национальный банк, соответственно, уменьшает учетную ставку. Вторая причина – это коронавирус. Во время кризиса банки перестают кредитовать, у них появляется лишняя ликвидность, и это ведет к уменьшению депозитных ставок", – объясняет экс-замглавы НБУ Александр Савченко.

Финучреждения больше не ищут, где взять деньги, – они уже аккумулировали депозиты от населения и бизнеса. Из этих вкладов банки могут раздавать кредиты. Но, как говорит инвестбанкир Эрик Найман, банки боятся невозвратов и банкротства клиентов. Настолько, что сократили выгодное для себя потребительское кредитование, которое приносило им до 60% годовых.

"Кредитовать физлиц опасно, потому что ты не знаешь, есть у них работа или нет. Может, человека уволили. Кредитовать покупку автомобилей, недвижимости тоже страшно. Кредитовать бизнес тоже страшно – с локдауном, с карантином... Это привело в ситуацию ступора и банковскую систему", – говорит Найман.

В самом НБУ уверяют: ситуация на финансовом рынке радужная: оттока средств из банковской системы нет, и существенной девальвации гривни не прогнозируют. А значит, банкам действительно нет смысла предлагать людям больший доход от депозитов.

"Очень замедлилась инфляция, цены растут гораздо менее быстро, чем росли раньше. Сейчас это 2% год к году. Цены выросли всего на 2% – этот показатель очень низкий. Соответственно, это позволяет НБУ делать свою ставку ниже. Мы достаточно успешно пережили первый шок от карантинных мероприятий", – считает начальник управления департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Единственное, что может остановить снижение доходности депозитов, – это их отток. Сейчас, как мы уже выяснили, его не происходит. Впрочем, еще не вечер. Пандемия больно ударила по кошелькам украинцев, и скоро многие начнут забирать вклады. Если это произойдет, банкиры предложат более выгодные условия, чтобы удержать деньги.

"На данный момент рекордная безработица за последние 15 лет, многие бизнесы на грани закрытия, происходит давление на доходы населения, и постепенно происходит исчерпание запасов, которые были. Поэтому вполне возможно, что к осени мы можем увидеть волну снятия депозитов", – прогнозирует директор подразделения банка Руслан Спивак.

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Как выяснили новости "Сегодня", настроения людей именно такие. Это подтверждает блиц-опрос:

"Чтобы класть на депозит, нужно, чтобы были лишние деньги какие‑то, а сейчас лишних денег нет".

"Надо их иметь, эти сбережения, чтобы потом куда-то их класть".

"Я больше потеряю на курсе, на падении, чем заработаю на депозите. В долларе очень низкие ставки".

И действительно, ставки по валютным вкладам тоже упали. Теперь они – от 1% до 2,5%, то есть на 10 тысячах долларов в год можно заработать 200 долларов.

Рискованная альтернатива депозитам

В связи с падением ставок по банковским вкладам украинцы стали больше интересоваться альтернативными предложениями. В частности, от кредитных союзов. Там обещают несравнимо более высокие доходы – аж 30-50% годовых. Новости "Сегодня" позвонили по одному из таких объявлений и спросили, за счет чего предлагаются высокие ставки и есть ли гарантии.

"У банков регулятор ‑ Нацбанк, они указывают, какие проценты ставить. А у нас ‑ Нацкомфинуслуг. И мы, отталкиваясь от нашего дохода, создаем такую депозитную программу. У нас два вида деятельности: прием депозитов и выдача кредитов. Кредиты выдаются до 4% в месяц, т.е. это около 50% годовых будет", – объясняют в одном из кредитных союзов.

То есть в этом союзе вкладчику вроде бы готовы отдать все, что заработали. В чем подвох? В том, что возвращение такого депозита никто не гарантирует. Кредитный союз может лопнуть, как мыльный пузырь, или исчезнуть, когда привлечет максимальное количество вкладчиков.

"Кредитные союзы, которые тоже могут привлекать депозиты, не являются участниками системы гарантирования вкладов. Потому вкладчик несет более высокие риски, возможные гипотетически при наступлении неплатежеспособности кредитного союза", – объясняют в НБУ.

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Финансовые аналитики рисковать не советуют. Особенно если речь идет о критически важных для вас сбережениях. И даже в стабильные банки советуют нести деньги лишь на короткий срок с возможностью снять в любой момент без потери процентов.

"Я бы не рекомендовал размещать средства на срок более 3‑6 месяцев, понимая что мир вступил в новую кризисную фазу и горизонт прогнозирования более чем 3‑6 месяцев сегодня невозможно делать", – отмечает Спивак.

Между прочим, население держит в банках депозитов на полтриллиона гривен. Это едва ли не половина годового бюджета Украины. И это главный ресурс, который должен обеспечить обещанные политиками дешевые займы, в том числе ипотеку под 10%.

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