Депозиты стали выгоднее: банки повышают ставки

Сегодня, 09:45

Активнее всего проценты растут по гривневым вкладам, но валютные займы тоже сдвинулись с мертвой точки

Депозиты стали выгоднее: банки повышают ставки
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

"Мертвый" сезон на депозитном рынке закончился. Вслед за НБУ, который несколько раз поднимал учетную ставку, банкиры начали и сами массово повышать ставки по депозитам в нацвалюте. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками портала "МинФин".

Так, за первые две недели сентября средние ставки по годовым гривневым вкладам выросли сразу в девяти банках. Финучреждения не мелочились: доходность депозитов в некоторых банках подросла на 1-2% годовых. В шести из этих банков подорожали вклады и на другие сроки.

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В целом по 31 банку, которые участвуют в исследовании, средние ставки по годовым депозитам в гривне выросли на 0,31% годовых.

В Нацбанке обещают: это не предел. Уже скоро финучреждениям станет не хватать денег, и ставки по гривневым вкладам вырастут еще заметней.

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А вот на рынке валютных депозитов царит относительный штиль. Едва заметно упала средняя доходность по бессрочным долларовым вкладам – на 0,03%. По сбережениям на другие сроки она, хоть и символически, но все же подросла.

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Тем не менее, и здесь ситуация начинает меняться в пользу вкладчиков. Раньше банки, в основном, уменьшали доходность вкладов. Но с начала сентября средние ставки по годовым сбережениям в американской валюте подросли в четырех финучреждениях. Еще один банк решил не привлекать длинную валюту, зато повысил доходность по вкладам на 3 и 6 месяцев.

С евро похожая ситуация. Ставки по депозитам в евровалюте на все сроки едва заметно подросли. Цены на годовые депозиты повысили три банка.

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В целом ставки по депозитам в валюте остаются на историческом минимуме. Но те, у кого есть валютные сбережения, могут заработать дважды – получить доход за счет роста курса и за счет процентов по депозиту в банке. 

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" также узнали, как заработать на государственных облигациях:
вклады, банки, депозиты, ставки, проценты, доходность

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Источник:

minfin.com.ua

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