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Депозиты украинцев к июню выросли: сколько отнесли в банки денег

23 июня, 21:12

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

На депозитах в банках хранятся уже 529,85 млрд гривен

К началу июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе и физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов, который недавно измерил уровень доверия украинцев к банковской системе, составила 529,85 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда.

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Напомним, на 1 мая 2020 года вкладчики держали в банках 524,34 млрд гривен.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2020 года приходилось на:

  • вклады в национальной валюте – 306,71 млрд гривен;
  • вклады в иностранной валюте – 223,14 млрд гривен.

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Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

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Средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладам (в размере от 10 гривен до 200 000 гривен). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,2% от общей суммы вкладов и составляет 218,50 млрд гривен.

Доля физлиц-предпринимателей (ФЛП – рус., ФОП – укр.) в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 июня 2020 года составила 34,66 млрд гривен (6,5% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Речь об этом идет в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года, проект которой ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

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вклады банки депозиты ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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