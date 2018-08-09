Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламент, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные.

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Кому нужны данные

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Наиболее жесткие требования коснутся крупных сумм (от 30 тыс. грн), которые украинцы будут перечислять, не открывая счета в банке. Такой перевод нужно будет "подкрепить" номером и серией паспорта, идентификационным кодом и даже информацией о месте проживания как плательщика, так и получателя средств. Если сумма будет меньше 30 тыс. грн, достаточно минимальной информации о человеке, который переводит деньги (ФИО или название юридического лица). Без этих данных банкам, почтовым отделениям, кредитным союзам, компаниям, которые управляют активами, и даже ломбардам хотят запретить переводить деньги. За нарушение им грозят штрафы, которые Минфин предлагает увеличить в десять раз! Сегодня за нарушение законов, направленных на борьбу с отмыванием средств, придется заплатить до 3400 грн, а по предложенным правилам — до 34 тыс. грн.

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Но новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату "коммуналки", независимо от размера платежа. Кроме того, не надо будет предоставлять паспортные данные при покупке товаров и услуг в интернете, если платежная система сама позволяет отследить, кто сделал покупку. А вот верхнюю планку перевода, который банки обязательно должны проверять на финансовые риски, хотят увеличить вдвое — со 150 тыс. до 300 тыс. грн. Наконец, сообщать Госфинмониторингу о подозрительных сделках должны будут не только банки, нотариусы и аудиторы, но также бухгалтеры и налоговые консультанты.

Выход из тени

Финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин предложение министерства называет правильным.

"Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика", — объясняет он.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец считает, что норма может ударить по простым украинцам и бизнесу:

"Такая детальная идентификация приведет к росту стоимости администрирования этих услуг в банках. И это все ляжет на плечи людей, которые переводят деньги. То есть попросту увеличится комиссия банка".

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У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

"Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала", — отмечает он.

Налог на посылки

Обсуждая предложение министерства, украинцы вспомнили об ограничениях на посылки из-за границы. Напомним, что в декабре прошлого года народные депутаты приняли закон о безналоговых посылках. По новым правилам, которые начнут работать уже с 2019-го, заказывая больше трех посылок в месяц общей стоимостью 150 евро, нужно будет заплатить НДС (20% от стоимости), пошлину (10%) и акциз (только для некоторых категорий товаров). Налог придется заплатить, даже если товар в четвертой посылке будет стоить всего несколько евро. Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. Если посылка стоит больше — получатель оплачивает НДС, пошлину и акциз, но только на ту сумму, которая превышает 150 евро. В среднем на одного украинца в год приходится 12—13 зарубежных посылок, а средняя стоимость покупок — 1290 грн.