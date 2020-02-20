Для военнослужащих в Украине работают особые "кредитные" правила – НБУ

Банки нарушают права военнослужащих, если начисляют проценты и штрафы по кредитам в то время, как военные проходят службу. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Банки не должны начислять военным проценты по кредитам", – сообщили в НБУ, уточнив, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения военной службы.

Эти же нормы распространяются и на небанковские финучреждения.

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Также в Нацбанке сообщили, что за последние пять месяцев там получили более ста обращений военнослужащих по этому вопросу. Жалобы касались 17 банков, и по каждому случаю Нацбанк обращался к банкам с требованием разрешить ситуацию.

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"Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей – банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные вопросы пока решаются", – добавили в НБУ.

Также в феврале регулятор направил банкам дополнительное разъяснение этих норм. Кроме того, НБУ обещает проверить соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк решил дать банкам дополнительное время для адаптации к новым правилам по рекламе. Требования ужесточатся со 2 июня 2020 года, хотя ранее предполагалось, что новые правила вступят в силу со 2 марта.

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