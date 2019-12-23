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"Долги отдают только трусы": эксперт нашел проблему в новом законе о коллекторах

23 декабря, 11:19

Александра Романюк

По мнению специалиста, суть проблемы лежит куда глубже регулирования коллекторской деятельности

/ Фото: Pixabay

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12 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133). Как видно из названия, этот документ должен перевести взаимоотношения между должниками и коллекторами в цивилизованное русло. Однако экономист Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" обратил внимание, что в законопроекте ничего не говорится о защите прав кредиторов.

"Вопрос не столько о коллекторской деятельности, сколько о том, в какой мере наш Гражданский кодекс обеспечивает, чтобы, с одной стороны, не было нарушений прав кредиторов, а с другой – чтобы не было нарушений прав заемщиков. Почему появляются коллекторы? Потому что банки или другие кредитные учреждения не могут получить назад свои средства обычным способом. В этом случае они сбрасывают свои долги коллекторам, а те уже ведут свою деятельность на грани, а часто и за гранью закона. Некоторые считают, что "долги отдают только трусы". Поэтому не платят за коммунальные услуги, берут товары в кредит и потом не платят за них. Как добиваться возврата таких долгов? Проблема в том, что часто поставщики услуг – финансовых, коммунальных – не защищены от недобросовестных заемщиков. Причем были исследования, которые показали, что больше всего неплательщиков не среди бедных людей, а среди зажиточных, которые позволяют себе не платить, уверенные, что им за это ничего не будет", – объяснил Кущнирук.

Также эксперт считает, что, кроме урегулирования коллекторской деятельности, очень важно обеспечить выполнение уже существующих законодательных норм.

"У нас не действуют цивилизованные механизмы, заложенные в Гражданский кодекс. Поэтому и возникают методы психологического давления, которые используют коллекторы. А часто и бандитские методы", – считает Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что должников по коммунальным услугам в скором времени могут начать принудительно отключать от этих услуг. А коммунальщикам хотят разрешить ломать двери квартир должников.

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долги коллекторы кредиты кредитование законопроект кредиторы заемщики Борис Кушнирук

Источник: Сегодня

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