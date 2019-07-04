Доллар бьет антирекорды: итоги дня на межбанке

Стоимость американской валюты вновь опустилась

Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

Доллар после стремительного падения на протяжении 3-4 июля уверенно продолжает бить антирекорды. Безналичная стоимость американской валюты на межбанке по итогам сегодняшних торгов снизилась на 11-18 копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Как отмечают эксперты, межбанковский валютный рынок открылся с ценой 25,9-26 гривен за доллар, а уже к закрытию рынка американская валюта просела до 25,79-25,82 грн.

Курс доллара на межбанке 4 июля:

Курс евро начал торги с 29,21-29,33 гривен, а к закрытию межбанка европейская валюта торговалась уже по 29,10-29,15 гривен.

Аналитики отмечают, что колебания на валютном рынке усилились. Дело в том, что в США сегодня выходной в честь Дня независимости этой страны. Сделки по американской валюте на украинском межбанке все равно проводились, но расчет по ним произойдет завтра. Такой вариант подходит не все участникам рынка, поэтому емкость торгов снизилась. А чем меньше объемы – тем сильнее колебания, ведь даже одна сделка может существенно повлиять на ситуацию с курсом.

"Похожие показатели на торгах валюты мы наблюдали в апреле 2018 года. А таких показателей волатильности – со времени Керченского кризиса (в конце 2018 года. – Ред.). Но в тот момент валюта росла", – рассказал управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Как сообщалось, предложение иностранной валюты на межбанке выросло после размещения 2 июля гривневых ОВГЗ на сумму 8,04 млрд гривен. Чтобы рассчитаться по этим сделкам, нерезиденты продавали иностранную валюту и приобретали украинскую.

На фоне снижение безналичного курса, официальная стоимость доллара обвалилась ниже психологической отметки в 26 грн.

Напомним, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

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